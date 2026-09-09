У Сургуті та Ханти-Мансійську РФ вперше оголошено про загрозу дронів: закрилися аеропорти

У Сургуті та Ханти-Мансійську закрили аеропорти через загрозу з боку дронів. Про небезпеку, пов’язану з безпілотниками, у ХМАО повідомляють вперше.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі — Югрі оголошено про загрозу атаки дронів, про що повідомив місцевий губернатор Руслан Кухарук.

При цьому у коментарях зазначають, що сирени не лунали і мешканці не розуміють, що відбувається.

У Ханти-Мансійську стурбовані Фото: Скриншот

Аеропорти Сургута та Ханти-Мансійська, як повідомила "Росавіація", призупинили прийом та відправлення рейсів. Такі обмеження запроваджено також для інших аеропортів регіону — Ігріма, Нягані, Радянського та Урая.

А для другої зміни (у Сургуті зараз друга половина дня) у всіх навчальних закладах запроваджено дистанційний формат навчання.

У ХМАО вперше з початку повномасштабної війни Росії з Україною оголошено про загрозу безпілотників.

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Сургут і Ханти-Мансійськ розташовані приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від кордону Росії та України, у Ханти-Мансійському автономному окрузі — Югрі (ХМАО), який входить до складу Уральського федерального округу і водночас є частиною Тюменської області РФ.

У регіоні розташовані два великі промислові об’єкти: "Няганьгазпереробка" та Сургутський ЗСК — Завод зі стабілізації конденсату імені В. С. Черномирдіна, одне з найбільших підприємств Росії з переробки нафтогазоконденсатної суміші.

Нагадаємо, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував масовану атаку на Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. За його словами, у порту було уражено військові плавзасоби.

А 8 вересня безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Саратові та військовий аеродром в Енгельсі.