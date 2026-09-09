"Можемо програти у 2027 році": яка роль супутників "Рассвет" у провалі України, — офіцер (відео)

Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов "Перун" висловився щодо загрози супутників "Рассвет", які можуть стати російським аналогом Starlink. За оцінкою Філатова, протягом року Кремль запустить стільки апаратів, що покриє супутниковим зв'язком всю Україну і це може призвести до поразки українців на війні. Яка загроза від російських супутників "Рассвет" ймовірна у 2027 році?

На сьогодні Росія має супутниковий зв'язок над Україною протягом півтори години, і ці можливості поступово зростатимуть, сказав "Перун" на YouTube-каналі "Третя світова". Військовий наголосив, що РФ випереджає Україну, насамперед, у космічних технологіях. Філатов сказав, що росіянам достатньо провести сім пусків і тоді вони матимуть на орбіті достатню кількість супутників "Рассвет", щоб мати цілодобове покриття усієї території. При цьому Україна досі не має супутникового зв'язку на території противника, оскільки Starlink там не працює і, ймовірно, не працюватиме. На думку командира 1 ОШП, це загрожує поразкою у наступному році.

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Супутники "Рассвет" — коментар Дмитра Філатова див. з 25:48

Філатов відповів на питання ведучого про те, чи отримає РФ у 2027 році якийсь "геймченджер", який кардинально надасть їй суттєву перевагу. Військовий пояснив, що у розробці, наприклад, РЕБів Україна може посперечатись з Росією, але у космічних технологіях — ні, оскільки "ми просто не працюємо в тому обсязі в цьому напрямку, як працює противник". Він нагадав, що тиждень тому РФ запустила ще одну ракету з супутниками, які можуть збільшити покриття ще на пів години, і цей процес іде безперервно.

"Їм залишилось запустить сім супутникових носіїв і вони зможуть забезпечити повністю безперервне покриття над всією територією України. Противник точно, я думаю, що протягом наступного року він свій космічний проєкт завершить. І це точно призведе до колапсу, до поразки. Ми не зможемо протидіять засобам ураження, які матимуть можливість керуватися оператором", — сказав офіцер.

Військовий пояснив, що в сучасній війні маю значення не лише боєприпаси як такі, а засоби управління, і у цьому випадку "зв'язок стає критично важливим". Як приклад, він навів українську операцію з перерізання логістики біля Мелітополя, коли через серію ударів дронами зі Starlink окупаційна влада заборонила виїзд з міста. Якщо РФ отримає власний аналог Starlink, вона такі ж операції проведе в Україні на глибині 100-200-500 км.

"Противник точно скористається цим. Тому нам в стратегічному плані нам слід знищити його космічну програму, знайти рішення, як вплинуть на його пускові установки, пошкодить їх, щоб вони не могли запускати ці ракети й зробить все для того, щоб він не отримав стійке покриття над територією України", — наголосив Філатов.

Супутники "Рассвет" — що відомо

Зауважмо, 31 серпня аналітики Інституту вивчення війни дослідили програму РФ з виведення у космос супутників "Рассвет". Вказується, що для покриття всієї України їм потрібно 200-300 супутників, а на сьогодні на орбіті перебуває два десятки. При цьому половина з запущених супутників не досягла потрібної висоти й незабаром згорить в атмосфері. Крім того, нагадали про удари України по заводу "Прогрес", який випускає ракетоносії "Союз-2.1б" і про те, що РФ надто рідко робить такі пуски через відсутність ресурсів: 6-8 пусків та 128 супутників за чотири роки.

Зазначимо, Фокус писав про партію 16 супутників "Рассвет", які РФ запустила у липні 2026 року. OSINTер з'ясував, що більшість з них не піднялись до мінімальної висоти 500 км, тоді як для роботи їм потрібно хоча б 800.

Нагадуємо, у серпні стало відомо про ідею України отримати дозвіл на роботу Starlink на території РФ для знищення ОТРК "Искандер".