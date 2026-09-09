"Можем проиграть в 2027 году": какая роль спутников "Рассвет" в провале Украины, — офицер (видео)

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов "Перун" высказался по поводу угрозы со стороны спутников "Рассвет", которые могут стать российским аналогом Starlink. По оценке Филатова, в течение года Кремль запустит столько аппаратов, что обеспечит спутниковую связь на всей территории Украины, и это может привести к поражению украинцев в войне. Какая угроза со стороны российских спутников "Рассвет" вероятна в 2027 году?

На сегодняшний день Россия имеет спутниковую связь над Украиной в течение полутора часов, и эти возможности будут постепенно расширяться, заявил "Перун" на YouTube-канале "Третья мировая". Военный подчеркнул, что РФ опережает Украину, прежде всего, в космических технологиях. Филатов сказал, что россиянам достаточно провести семь запусков, и тогда у них на орбите будет достаточное количество спутников "Рассвет", чтобы обеспечить круглосуточное покрытие всей территории. При этом Украина до сих пор не имеет спутниковой связи на территории противника, поскольку Starlink там не работает и, вероятно, не будет работать. По мнению командира 1 ОШП, это грозит поражением в следующем году.

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Спутники "Рассвет" — см. комментарий Дмитрия Филатова с 25:48

Филатов ответил на вопрос ведущего о том, получит ли РФ в 2027 году какой-то "геймченджер", который кардинально обеспечит ей существенное преимущество. Военный пояснил, что в разработке, например, средств РЭБ Украина может потягаться с Россией, но в космических технологиях — нет, поскольку "мы просто не работаем в том объеме в этом направлении, как работает противник". Он напомнил, что неделю назад РФ запустила ещё одну ракету со спутниками, которые могут увеличить покрытие ещё на полчаса, и этот процесс продолжается непрерывно.

"Им осталось запустить семь спутниковых носителей, и они смогут обеспечить полностью непрерывное покрытие над всей территорией Украины. Противник, я думаю, точно завершит свой космический проект в течение следующего года. И это непременно приведет к коллапсу, к поражению. Мы не сможем противостоять средствам поражения, которые будут управляться оператором", — сказал офицер.

Военный пояснил, что в современной войне важное значение имеют не только боеприпасы как таковые, но и средства управления, и в этом случае "связь приобретает критически важное значение". В качестве примера он привёл украинскую операцию по перерезанию логистики в районе Мелитополя, когда из-за серии ударов дронами с помощью Starlink оккупационные власти запретили выезд из города. Если РФ получит собственный аналог Starlink, она проведет такие же операции в Украине на глубине 100–200–500 км.

"Противник обязательно этим воспользуется. Поэтому в стратегическом плане нам следует уничтожить его космическую программу, найти способ повлиять на его пусковые установки, повредить их, чтобы они не могли запускать эти ракеты, и сделать всё для того, чтобы он не получил устойчивого присутствия над территорией Украины", — подчеркнул Филатов.

Спутники "Рассвет" — что известно

Отметим, что 31 августа аналитики Института изучения войны провели исследование программы РФ по выводу на орбиту спутников "Рассвет". Указывается, что для покрытия всей Украины им потребуется 200–300 спутников, а на сегодняшний день на орбите находится два десятка. При этом половина запущенных спутников не достигла необходимой высоты и вскоре сгорит в атмосфере. Кроме того, напомнили об ударах Украины по заводу "Прогресс", который выпускает ракетоносители "Союз-2.1б", и о том, что РФ слишком редко осуществляет такие запуски из-за отсутствия ресурсов: 6-8 пусков и 128 спутников за четыре года.

Отметим, что Фокус писал о партии 16 спутников "Рассвет", которые РФ запустила 19 июля 2026 года. OSINT-аналитик выяснил, что большинство из них не поднялись до минимальной высоты 500 км, тогда как для работы им требуется хотя бы 800.

Напоминаем, что в августе стало известно о намерении Украины получить разрешение на работу Starlink на территории РФ с целью уничтожения ОТРК "Искандер".