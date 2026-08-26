Российский аналог Starlink сходит с орбиты: не поднялись даже на 500 км, — OSINT

Министерство обороны России может лишиться новой партии спутников "Рассвет", запущенных в космос в июле 2026 года. Данные мониторинга показывают, что они находятся на высоте 300 км и вскоре могут сгореть в атмосфере. Что происходит со спутниками связи РФ, которые россиянам могут заменить американские Starlink?

Компания "Бюро 1440" запустила новые спутники "Рассвет" на особую орбиту, чтобы улучшить покрытие для РФ, и вскоре они начали маневры, чтобы выйти на рабочую высоту, говорится в пояснении OSINT-аналитика Анатолия Зака. Аналитик изучил движение 16 объектов и заметил, что часть из них пытается выполнить маневр и подняться выше, а часть — ничего не делает для улучшения ситуации. По его оценкам, вся вторая партия аналогов Starlink, которые надеялось получить Минобороны РФ, сгорит из-за трения о верхние слои атмосферы.

В материале указано, что все аппараты из второй партии не достигли даже 500 км, а находятся на высоте 324–326 км (в апогее) и 289–290 км (в перигее). Далее OSINT-аналитик описал маневры, которые выполнили российские аппараты. Сначала в конце августа девять спутников начали маневрировать, чтобы подняться выше, но оставались слишком низко: остальные семь ничего не делали. 5 августа начали маневры 11 аппаратов, три — не маневрировали, а наоборот, погрузились в атмосферу, а два спутника опустились ниже 300 км и возвращаются в атмосферу.

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"В целом ни одному спутнику из этой группы не удалось подняться выше 360 километров", — подытожил аналитик.

Ситуацию, сложившуюся с российскими спутниками "Рассвет", прокомментировал военный обозреватель Игаль Левин. По его оценкам, речь может идти о "структурных" проблемах, связанных с попытками увеличить количество специализированных спутников. Возможные причины таких неудач РФ — "спешка, низкое качество, отсутствие компетенций".

Спутники "Рассвет" — что известно о российском аналоге Starlink

Фокус писал о спутниках "Рассвет", которые запускает в космос компания "Бюро 1140". 24 марта "Бюро 1140" сообщило о выводе на орбиту первой партии аппаратов. 20 июля стало известно о запуске новой партии: таким образом, количество спутников "Рассвет" на орбите достигло 40 шт. Тогдашний советник главы Минобороны Сергей Бескрестнов отметил, что РФ планирует использовать новые космические аппараты в качестве замены спутниковой связи SpaceX и терминалам Starlink. Между тем первые запуски новых спутников россияне начали ещё в начале большой войны. В частности, в августе 2024 года появилась информация, что на "Рассвете" будет установлена система лазерной связи для взаимодействия между устройствами.

Напоминаем, что в августе стало известно об атаке дронов на космодром "Плесецк", откуда запускаются ракетоносители со спутниками связи. Кроме того, был нанесён удар ракет "Фламинго" по РКЦ "Прогресс", где собираются ракетоносители "Союз" для вывода "Рассвета" в космос.