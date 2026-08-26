Російський аналог Starlink сходить з орбіти: не піднялись навіть на 500 км, — OSINT

Міністерство оборони Росії може втратити нову партію супутників "Рассвет", які запустили у космос у липні 2026 року. Моніторингові дані проказують, що вони перебувають на висоті 300 км і незабаром можуть згоріти в атмосфері. Що відбувається з супутниками зв'язку РФ, які росіянам можуть замінити американські Starlink?

Компанія "Бюро 1440" запустила нові супутники "Рассвет" по особливій орбіті, щоб покращити покриття для РФ, і незабаром вони почали маневри, щоб вийти на робочу висоту, ідеться у поясненні OSINTера Анатолія Зака. Аналітик дослідив рух 16 об'єктів та побачив, що частина намагається виконати маневр та піднятись вище, а частина — нічого не робить для покращення ситуації. За його оцінками, вся друга партія аналогів Starlink, які сподівалось отримати Міноборони РФ, згорить через тертя об верхні шари атмосфери.

У матеріалі вказано, що усі апарати з другої партії не дістались навіть до 500 км, а натомість перебувають на висоті 324-326 км (в апогеї) та 289-290 км (в перигеї). Далі OSINTер описав маневри, які виконали російські пристрої. Спершу у кінці серпня дев'ять супутників почали маневрувати, щоб піднятись вище, але залишались надто низько: решта сім нічого не робили. 5 серпня почали маневри 11 апаратів, три — не маневрували, натомість занурюючись в атмосферу, а два супутники опустились нижче 300 км і повертаються в атмосферу.

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"Загалом жодному супутнику в групі не вдалося піднятися вище 360 кілометрів", — підсумував аналітик.

Ситуацію, яка склалась з російськими супутниками "Рассвет", прокоментував військовий оглядач Ігаль Левін. За його оцінками, може іти мова про "структурні" проблеми зі спробами наростити кількість спеціалізованих супутників. Можливі причини таких невдач РФ — "поспіх, низька якість, відсутність компетенцій".

Супутники "Рассвет" — що відомо про російський аналог Starlink

Фокус писав про супутники "Рассвет", які запускає у космос компанія "Бюро 1140". 24 березня "Бюро 1440" повідомило про виведення на орбіту першої партії апаратів. 20 липня стало відомо про пуск нової партії: таким чином кількість супутників "Рассвет" на орбіті досягнуло 40 од. Тодішній радник глави Міноборони Сергій Бескрестнов зауважив, що РФ планує використати нові космічні апарати як замінник супутникового зв'язку SpaceX та терміналам Starlink. Тим часом перші пуски нових супутників росіяни почали ще на початку великої війни. Серед іншого, у серпні 2024 року з'явилась інформація, що на "Рассвет" стоятиме система лазерного зв'язку для взаємодії між пристроями.

Нагадуємо, у серпні стало відомо про атаку дронів на космодром "Плесецьк", звідки запускають ракетоносії з супутниками зв'язку. Крім того, відбувся удар ракет "Фламінго" по РКЦ "Прогрес", який збирає ракетоносії "Союз" для підняття "Рассвет" в космос.