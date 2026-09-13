РФ зіткнулася з проблемами постачання реактивних двигунів для БПЛА з Китаю — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія почала відчувати проблеми з двигунами до БПЛА. Зокрема мова йде про реактивні засоби, які постачалися з Китаю.

За словами військового, саме міжнародні санкції відіграють вирішальну роль у послабленні російського виробництва безпілотників. Про це він заявив під час конференції YES Annual Meeting 2026, повідомляє РБК-Україна.

Ми знаємо всі підприємства та компанії, залучені до виробництва, зокрема до спільного виробництва з китайськими компаніями. Але, на жаль, багато з них розташовані далеко від нашого кордону — понад 2000 кілометрів. сказав представник ГУР

Як каже Скібіцький, санкційний тиск уже створює для Росії проблеми з отриманням реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю. Він зазначив, що Пекін усвідомлює можливі наслідки подальших поставок до РФ для власної промисловості. Йдеться, зокрема, про ризики, пов’язані з передачею хімічних елементів та електронних компонентів.

ГУР володіє офіційними документами та звітами Генерального штабу РФ до міністра оборони РФ щодо серйозних проблем із доставкою компонентів з Китаю до Росії. Це дійсно працює. представник ГУР Вадим Скібіцький

Раніше Фокус повідомляв про те, як українські інженери виробляють перехоплювач реактивних "Шахедів". Представник конструкторського бюро Дмитро сказав журналістам, що характеристики їх безпілотника оптимальні саме для створення саме БПЛА-перехоплювача реактивних "Шахедів".

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Згодом стало відомо, чому Україна не встигає збивати реактивні дрони РФ. На думку військових, саме наші реактивні винищувачі зараз полюють на реактивні "Шахеди".