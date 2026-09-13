РФ столкнулась с проблемами поставок реактивных двигателей для БПЛА из Китая — ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у России начались проблемы с двигателями для БПЛА. В частности, речь идет о реактивных двигателях, поставлявшихся из Китая.

По словам военного, именно международные санкции играют решающую роль в ослаблении российского производства беспилотников. Об этом он заявил в ходе конференции YES Annual Meeting 2026, сообщает РБК-Украина.

Мы знаем все предприятия и компании, участвующие в производстве, в частности в совместном производстве с китайскими компаниями. Но, к сожалению, многие из них находятся далеко от нашей границы — более чем в 2000 километрах. сказал представитель ГУР

По словам Скибицкого, санкционное давление уже создает для России проблемы с получением реактивных двигателей для беспилотников, импортируемых из Китая. Он отметил, что Пекин осознает возможные последствия дальнейших поставок в РФ для собственной промышленности. Речь идет, в частности, о рисках, связанных с передачей химических элементов и электронных компонентов.

ГУР располагает официальными документами и отчетами Генерального штаба РФ, адресованными министру обороны РФ, о серьезных проблемах с доставкой компонентов из Китая в Россию. Это действительно работает. представитель ГУР Вадим Скибицкий

Ранее "Фокус" сообщал о том, как украинские инженеры создают перехватчик реактивных "Шахедов". Представитель конструкторского бюро Дмитрий сказал журналистам, что характеристики их беспилотника оптимальны именно для создания БПЛА-перехватчика реактивных "Шахедов".

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Впоследствии стало известно, почему Украина не успевает сбивать реактивные дроны РФ. По мнению военных, именно наши реактивные истребители сейчас охотятся на реактивные "Шахеды".