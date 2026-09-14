Білорусь терміново зміцнює кордон із Чернігівською областю: встановлюють блокпости та антидронові сітки

Роботи з облаштування блокпостів розпочалися на початку вересня — сюди привезли фундаментні блоки та мішки з піском. Крім блокпостів, на в’їзді до Гомеля встановлювали антидронові сітки.

Встановлення блокпостів було помічено на в’їзді до Білорусі з боку Чернігова у Новобелиці (М-10), а також на дорозі до Зябровки (Кореневське шосе). На стовпах встановлюються конструкції з антидроновими сітками, дорожні знаки, що вказують на необхідність знизити швидкість, при цьому влада нічого не пояснює, повідомляє видання "Флагшток".

Протягом літа 2026 року районні виконкоми Гомельської області закуповували матеріали для облаштування блокпостів, зокрема знаки, сітки та засоби примусової зупинки автомобілів.

У Гомельській області з 1 по 25 вересня тривають планові навчальні збори з військовозобов’язаними територіальних військ. Зокрема, навчання проводяться поблизу Гомеля. Чи пов’язано встановлення блокпостів із зборами територіальної оборони, влада також не пояснювала.

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У Білорусі з літа встановлюють блокпости на кордоні з Україною Фото: Соцмережi

Однак журналісти проаналізували місцеві Telegram-канали та знайшли фото з навчань з протитерористичної оборони. Деякі з учасників у військовій формі позують саме в цьому районі, причому в кадр потрапили навіть блокпости та натягнута антидронова сітка. Тому репортери роблять висновок, що все це будівництво на кордоні з Україною пов’язане з навчаннями.

Гомельський облвиконком раніше повідомляв, що до навчань тероборони готуються масштабно. Обіцяли, що "будуть відпрацьовані питання охорони та оборони важливих об’єктів, виконання заходів воєнного стану, зокрема комендантської години". Крім того, у рамках зборів будуть сформовані загони народного ополчення.

Крім того, для навчань було закуплено детектори дронів, тактичні аптечки та навіть антидронову рушницю (портативний пристрій для придушення БПЛА типу російського "Айрат 100") майже за 5,5 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко несподівано провів перевірку військ зв’язку Білорусі, а потім, повідомивши, що перевірки триватимуть, згадав про мобілізацію.

Тим часом у червні-липні президент України Володимир Зеленський говорив про загрозу нового наступу РФ з території Білорусі.