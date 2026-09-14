Беларусь срочно укрепляет границу с Черниговской областью: ставят блокпосты и антидроновые сетки

Работы по организации блокпостов начались в первых числах сентября — сюда были свезены фундаментные блоки, мешки с песком. Кроме блокпостов на въезде в Гомель ставили антидроновые сетки.

Установка блокпостов была замечена на въезде в Беларусь со стороны Чернигова в Новобелицу (М-10), а также на дороге в Зябровку (Кореневское шоссе). На столбах устанавливаются конструкции с антидроновыми сетями, дорожные знаки, указывающие о необходимости снизить скорость, при этом власти ничего не объясняют, сообщает издание "Флагшток".

На протяжении лета 2026 года райисполкомы Гомельской области закупали материалы, для оборудования блокпостов: в том числе знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей.

В Гомельской области с 1 по 25 сентября проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. В том числе учения ведутся под Гомелем. Связана ли установка блокпостов со сборами теробороны, власти также не объясняли.

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В Беларуси с лета устанавливают блокпосты на границе с Украиной Фото: Соцсети

Но журналисты проанализировали местные тг-каналы и нашли фото с учений по теробороне. Некоторые из участников в военной форме позируют именно в этом районе, причем в кадр попали даже блокпосты и натянутая антидроновая сетка. Поэтому репортеры делают вывод, что все это строительство на границе с Украиной связано с учениями.

Гомельский облисполком ранее сообщал, что к учениям теробороны готовятся масштабно. Обещали, что "будут отработаны вопросы охраны и обороны важных объектов, выполнения мероприятий военного положения, в том числе комендантского часа". Кроме того, в рамках сборов будут сформированы отряды народного ополчения.

Кроме этого для учений закупили детекторы дронов, тактические аптечки и даже антидроновое ружье антидроновое ружье (портативный подавитель БпЛА типа российского «Айрат 100») почти за 5,5 тыс. долларов.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неожиданно устроил проверку войскам связи Беларуси, а потом, сообщив, что проверки будут продолжаться, упомянул мобилизацию.

Между тем в июне-июле президент Украины Владимир Зеленский говорил об угрозе нового наступления РФ с территории Беларуси.