"Мадяр" підтвердив ліквідацію російського генерала Груніса та показав кадри удару (відео)

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив ліквідацію російського генерал-майора Антона Груніса з позивним "Грозний". Він був командиром 4-ї окремої мотострілецької бригади Луганського корпусу.

У соцмережах Бровді опублікував кадри удару по будівлі в селі Кондратівка Донецької області, де в той час перебував Груніс.

Генерала було ліквідовано 12 вересня цього року, через два тижні після того, як російський окупант отримав нагороду "За взяття Костянтинівки" — "Золоту зірку" як Герой Росії. Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вручив її 29 серпня 2026 року.

Також "Мадяр" опублікував добірку, де, серед іншого, Путін говорить про Груніса таке:

"Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче".

Бровді прокоментував ці слова з властивим йому гумором:

"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні і воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рот: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано".

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Він уточнив, що цей генерал став сьомим підтвердженим ліквідованим воєначальником рівня комбрига/комдива.

"Цього разу філігранно спрацювали Птахи 427-го об’єднання СБС "Рарог". Дякую за сумлінну службу та героїчну боротьбу, Птахи! Ми встоїмо. Москва ляже", — підкреслив командир.

Про смерть Груніса стало відомо напередодні. Першим про його загибель повідомив моніторинговий OSINT-канал Exilenova+, а потім це підтвердив і сайт "Миротворець", у базі якого перебував окупант.

Некролог про нього опублікувало й Казанське Суворовське військове училище, випускником якого був генерал.

У Росії єдиним офіційним підтвердженням загибелі Груніса залишається допис у Telegram заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Міністерства оборони генерал-лейтенанта Апті Алаудінова.

"Генерал-майор Антон Груніс "Грозний", на превеликий жаль, відійшов у інший світ. Він пішов як герой, виконавши свій священний обов’язок!" — написав Алаудінов 16 вересня.

Нагадаємо, що спецслужби ліквідували в Донецьку вбивцю українських розвідників.

Також повідомлялося, що там же було ліквідовано підполковника ЗС РФ Андрія Моїсеєнка.