В Україні загинув ще один російський генерал, — соцмережі (фото)

Низка російських пабліків повідомила про загибель 46-річного генерал-майора Збройних сил РФ та командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Луганського корпусу Антона Груніса.

На некрологи звернув увагу український моніторинговий OSINT-канал Exilenova+, зазначивши, що Груніс безпосередньо командував російськими військами під час бойових дій проти України, зокрема на Бахмутському та Костянтинівському напрямках. При цьому OSINT-аналітики додають, що його загибель офіційно не підтверджена.

Військовослужбовець ЗСУ, полковник Анатолій Штефан також пише про ліквідацію Груніса.

Ба більше, у базі "Миротворець" цей окупант зазначений як ліквідований, а датою його загибелі вказано вересень 2026 року.

"Причетний до геноциду українців шляхом ведення бойових дій проти цивільного населення, цивільних об’єктів та об’єктів інфраструктури", — йдеться про нього на сайті.

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Згідно з опублікованою інформацією, його нагородили за звірства та жорстокість, проявлену щодо громадян України та їхнього майна.

Про смерть Груніса 14 вересня повідомили й на сторінці Казанського Суворовського військового училища. Де і за яких обставин було ліквідовано генерала, не уточнюється.

У травні 2024 року кремлівський диктатор Володимир Путін присвоїв Грунісу, який мав позивний "Грозний", генеральське звання.

За "взяття Константинівки" він отримав "Золоту зірку" як Герой Росії 29 серпня 2026 року, буквально за кілька тижнів до ліквідації.

На момент написання статті ані українське, ані російське військове командування не підтверджували загибель генерала ЗС РФ.

Нагадаємо, що дружина загиблого російського генерала, яка вижила під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi, розповіла про те, що сталося.

Також повідомлялося, що російського генерала Алексєєва могли "усунути" через заколот Пригожина.