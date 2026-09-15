В Украине погиб еще один российский генерал, — соцсети (фото)

Ряд российских пабликов сообщил о гибели 46-летнего генерал-майора Вооруженных сил РФ и командира 4-й отдельной мотострелковой бригады Луганского корпуса Антона Груниса.

На некрологи обратил внимание украинский мониторинговый OSINT-канал Exilenova+, отметив, что Грунис непосредственно командовал российскими войсками во время боевых действий против Украины, в частности, на Бахмутском и Константиновском направлениях. При этом осинтеры добавляют, что его гибель официально не подтверждена.

Военнослужащий ВСУ, полковник Анатолий Штефан также пишет о ликвидации Груниса.

Более того, в базе "Миротворец" оккупант числится в статусе ликвидированных, а датой его гибели называют сентябрь 2026 года.

"Причастен к геноциду украинцев путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры", — говорится о нем на сайте.

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Согласно опубликованной информации, был награжден за зверства и проявленную жестокость по отношению к гражданам Украины и их имуществу.

О смерти Груниса 14 сентября сообщили и на странице Казанского Суворовского военного училища. Где и при каких обстоятельствах был ликвидирован генерал, не уточняется.

В мае 2024 года кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил Грунису с позывным "Грозный" генеральское звание.

За "взятие Константиновки" он получил "Золотую звезду" как Герой России 29 августа 2026 года, буквально за пару недель до ликвидации.

На момент написания материала ни украинское, ни российское военное командование не подтверждали гибель российского генерала.

Напомним, выжившая во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi жена погибшего российского генерала рассказала о случившемся.

Также сообщалось, что российского генерала Алексеева могли "убрать" из-за мятежа Пригожина.