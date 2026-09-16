"Мадяр" подтвердил ликвидацию российского генерала Груниса и показал кадры удара (видео)

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил ликвидацию российского генарал-майора Антона Груниса с позывным "Грозный". Он был командиром 4-й отдельной мотострелковой бригады Луганского корпуса.

В соцсетях Бровди опубликовал кадры удара по зданию в селе Кондратовка Донецкой области, где в то время находился Грунис.

Ликвидация генерала произошла 12 сентября этого года, спустя две недели после того, как российский оккупант получил награду "За взятие Константиновки" он получил "Золотую звезду" как Герой России. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил ее 29 августа 2026 года.

Также "Мадяр" опубликовал нарезку, где, среди прочего, Путин говорит о Грунисе следующее:

"Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще".

Бровди прокомментировал эти слова с присущим ему юмором:

"Как человек с венгерской фамилией, рожденный в Украине и воюющий с Птахами за Неньку, докладываю голосом через рот: генерал Грунис "наградным" отделом возмездия Птахив СБС ликвидирован".

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Он уточнил, что этот генерал стал седьмым подтвержденным ликвидированным военачальником уровня комбриг/комдив.

"На этот раз филигранно сработали Птахи 427 обр СБС "Рарог". Спасибо за добросовестную службу и героическую борьбу, Птахи! Мы устоим. Москва ляжет", — подчеркнул командир.

О смерти Груниса стало известно накануне. Первым о его гибели сообщил мониторинговый OSINT-канал Exilenova+, а затем подтвердил и сайт "Миротворец", в базе которого оккупант числился.

Некролог по нему опубликовало и Казанское Суворовское военное училище, выпускником которого был генерал.

В России единственным официальным подтверждением гибели Груниса остается телеграм-пост замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил министерства обороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

"Генерал-майор Антон Грунис "Грозный", к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг!" — написал Алаудинов 16 сентября.

Напомним, спецслужбы ликвидировали в Донецке убийцу украинских разведчиков.

Также сообщалось, что там же был ликвидирован подполковник ВС РФ Андрей Моисеенко.