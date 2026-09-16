"Атеш" знеструмив завод комплектуючих для "Іскандер-К": які наслідки для армії РФ

Агент партизанського руху "Атеш" знеструмив у російському Воронежі завод "ВЗПП-Сборка", який виготовляє ключову мікроелектроніку для ракет "Іскандер-К" та Х-101.

Партизанський рух "Атеш" провів успішну операцію у російському Воронежі, знеструмивши підприємство "ВЗПП-Сборка". Цей завод є одним із ключових виробників елементної бази та мікроелектроніки для російського військово-промислового комплексу. Про операцію "Атеш" повідомив 16 вересня у своїх соцмережах.

За інформацією з офіційних ресурсів руху, один із їхніх агентів тривалий час вивчав об'єкт, після чого проник на електропідстанцію поблизу заводу та вивів з ладу головну розподільчу шафу, яка живила виробничі цехи.

"Наш агент у результаті довгого вивчення об'єкта, детального планування та пошуку слабких місць зміг пробратися на електропідстанцію біля заводу "ВЗПП-Сборка". Обійшовши охорону, він знищив головну розподільчу шафу, яка живить підприємство, після чого безпечно залишив місто", — зазначили в "Атеш".

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Диверсія спричинила різкий стрибок напруги, що повністю знеструмило виробничі цехи підприємства. Для відновлення повноцінного постачання електроенергії росіянам знадобилися тижні. Через це були зірвані терміни постачання критично важливих деталей, що безпосередньо затримало виробництво нових ракет і систем протиповітряної оборони ворога.

У партизанському русі підкреслюють стратегічне значення підприємства.

До речі, представники руху зауважили, що інформацію про операцію вони оприлюднили із затримкою ради безпеки виконавця, який уже залишив небезпечну територію.

Пожежа на заводі "ВЗПП-Сборка" Фото: АТЕШ / Telegram

Чому підприємство "ВЗПП-Сборка" важливе для російського ВПК

Завод "ВЗПП-Сборка" у Воронежі спеціалізується на виробництві електронної компонентної бази — інтегральних мікросхем, транзисторів, діодів, силових модулів та іншої напівпровідникової продукції. Саме підприємство називає себе виробником електронних компонентів для різних галузей промисловості, а його продукція, за даними заводу, використовується більш ніж на тисячі підприємств Росії та країн ближнього зарубіжжя.

"ВЗПП-Сборка" бере участь у виробничій кооперації російського ВПК, зокрема постачаючи електронні компоненти для ракет Х-101, 9М727 "Іскандер-К" та бойової машини 72В6 комплексу "Панцирь-С1".

За даними порталу "Війна і санкції", для Х-101 підприємство виготовляє транзисторні збірки і транзисторні матриці, які входять до складу блоку УВК-208 ракети. Для крилатої ракети "Іскандер-К" підприємство виробляє та постачає напівпровідникові матриці для плати у складі бортової цифрової обчислювальної машини "Заря-61М". Щодо "Панцирь-С1", підприємство постачає діоди та транзисторні збірки для телевізійного каналу ТВК-2 бойової машини 72В6.

Таким чином, підприємство забезпечує окремими елементами електроніки одразу кілька напрямів російського військового виробництва — від крилатих ракет до систем протиповітряної оборони.

Водночас "ВЗПП-С" не виготовляє ці комплекси чи ракети повністю, а є виробником окремої компонентної бази для їхніх електронних систем. Саме підприємство український державний портал характеризує як одного з російських виробників дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів. Дані про участь "ВЗПП-С" у виробництві зазначених видів озброєння наведені в державному санкційному реєстрі України, який також вказує на застосування до підприємства санкцій низкою держав.

Попередній серйозний удар по підприємству

Підприємство вже зазнавало серйозних пошкоджень в червні 2026 року, коли внаслідок удару загинули шестеро людей, а 68 отримали поранення. Так, 22 червня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявляв, що внаслідок ракетної атаки постраждало промислове підприємство в лівобережній частині Воронежа. Російські джерела тоді не називали підприємство одразу. Але ASTRA встановила, що йдеться про АТ "Воронезький завод напівпровідникових приладів — Сборка" (ВЗПП-Сборка). Пізніше удар по цьому об'єкту підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

За словами джерела видання, три виробничі поверхи та один адміністративний поверх тоді були практично повністю зруйновані. На фотографіях також було видно пошкодження виробничої площадки.

Нагадаємо, партизанський рух "Атеш" раніше заявляв про погіршення психологічного стану російських військових на Куп'янському напрямку.

Крім того, ми писали, російські артилерійські підрозділи на Херсонському напрямку зіткнулися з дефіцитом запчастин для ремонту гармат. Агент руху "Атеш" у складі однієї з артилерійських бригад ЗС РФ стверджував, що через зношення техніки та відсутність необхідних деталей ремонтники змушені використовувати підручні засоби. За його словами, стволи артилерійських систем швидше виходять з ладу, а замінити несправне озброєння часто немає чим.