"Атеш" обесточил завод комплектующих для "Искандер-К": каковы последствия для армии РФ

Агент партизанского движения "Атеш" отключил электричество на российском заводе "ВЗПП-Сборка" в Воронеже, который производит ключевую микроэлектронику для ракет "Искандер-К" и Х-101.

Партизанское движение "Атеш" провело успешную операцию в российском Воронеже, обесточив предприятие "ВЗПП-Сборка". Этот завод является одним из ключевых производителей элементной базы и микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса. Об операции "Атеш" сообщил 16 сентября в своих соцсетях.

Согласно информации с официальных ресурсов движения, один из их агентов в течение длительного времени изучал объект, после чего проник на электроподстанцию рядом с заводом и вывел из строя главный распределительный шкаф, питавший производственные цеха.

"Наш агент в результате длительного изучения объекта, тщательного планирования и поиска уязвимых мест сумел проникнуть на электроподстанцию возле завода "ВЗПП-Сборка". Обойдя охрану, он уничтожил главный распределительный шкаф, питающий предприятие, после чего благополучно покинул город", — отметили в "Атеш".

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Диверсия привела к резкому скачку напряжения, в результате чего производственные цеха предприятия полностью остались без электричества. На восстановление полноценного электроснабжения у россиян ушли недели. Из-за этого были сорваны сроки поставки критически важных деталей, что непосредственно задержало производство новых ракет и систем противовоздушной обороны противника.

В партизанском движении подчеркивают стратегическое значение предприятия.

Кстати, представители движения отметили, что информация об операции была обнародована с задержкой из соображений безопасности исполнителя, который уже покинул опасную территорию.

Пожар на заводе "ВЗПП-Сборка" Фото: АТЕШ / Telegram

Почему предприятие "ВЗПП-Сборка" имеет важное значение для российского ВПК

Завод "ВЗПП-Сборка" в Воронеже специализируется на производстве электронной компонентной базы — интегральных микросхем, транзисторов, диодов, силовых модулей и другой полупроводниковой продукции. Само предприятие называет себя производителем электронных компонентов для различных отраслей промышленности, а его продукция, по данным завода, используется более чем на тысяче предприятий России и стран ближнего зарубежья.

"ВЗПП-Сборка" участвует в производственной кооперации российского ВПК, в частности поставляя электронные компоненты для ракет Х-101, 9М727 "Искандер-К" и боевой машины 72В6 комплекса "Панцирь-С1".

По данным портала "Война и санкции", для Х-101 предприятие производит транзисторные сборки и транзисторные матрицы, входящие в состав блока УВК-208 ракеты. Для крылатой ракеты "Искандер-К" предприятие производит и поставляет полупроводниковые матрицы для платы в составе бортовой цифровой вычислительной машины "Заря-61М". Что касается "Панцирь-С1", предприятие поставляет диоды и транзисторные сборки для телевизионного канала ТВК-2 боевой машины 72В6.

Таким образом, предприятие поставляет отдельные элементы электроники сразу для нескольких направлений российского военного производства — от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны.

В то же время "ВЗПП-С" не производит эти комплексы или ракеты в полном объеме, а является производителем отдельных компонентов для их электронных систем. Само предприятие украинский государственный портал характеризует как одного из российских производителей дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Данные об участии "ВЗПП-С" в производстве указанных видов вооружения приведены в государственном санкционном реестре Украины, в котором также указано о применении к предприятию санкций со стороны ряда государств.

Предыдущий серьезный удар по предприятию

Предприятие уже подвергалось серьезным повреждениям в июне 2026 года, когда в результате удара погибли шесть человек, а 68 получили ранения. Так, 22 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в результате ракетного удара пострадало промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Российские источники тогда не называли предприятие сразу. Но ASTRA установила, что речь идет об АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка" (ВЗПП-Сборка). Позже удар по этому объекту подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

По словам источника издания, три производственных этажа и один административный этаж тогда были практически полностью разрушены. На фотографиях также были видны повреждения производственной площадки.

Напомним, что партизанское движение "Атеш" ранее заявляло об ухудшении психологического состояния российских военных на Купянском направлении.

Кроме того, как мы уже писали, российские артиллерийские подразделения на Херсонском направлении столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта орудий. Агент движения "Атеш" в составе одной из артиллерийских бригад ВС РФ утверждал, что из-за износа техники и отсутствия необходимых деталей ремонтники вынуждены использовать подручные средства. По его словам, стволы артиллерийских систем быстрее выходят из строя, а заменить неисправное вооружение зачастую нечем.