У Конгресі США знайшли спосіб озброїти Україну: на що можуть піти $15 млрд допомоги

Демократи в Палаті представників США запропонували надати Україні $15 млрд військового фінансування, але поправка поки не стала частиною закону.

Члени Демократичної партії в Палаті представників США ініціювали надання Україні 15 мільярдів доларів у межах програми foreign military financing — іноземного військового фінансування. Відповідну поправку було внесено до законопроєкту "H.R. 5334 — Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", який стосується санкцій проти Росії та Ірану. Про це йдеться на офіційній сторінці Комітету з регламенту Палати представників США.

Зазначимо, що наразі йдеться лише про законодавчу пропозицію, а не про вже схвалене виділення коштів. У Комітеті з регламенту Палати представників поправка №5 поки має статус Submitted — "подана".

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Авторами поправки №5 виступили конгресмени-демократи Ґреґорі Мікс, Білл Кітінг, Майк Квіглі та Джеймі Раскін.

Що пропонують надати Україні

Поправка передбачає дозвіл на $15 млрд foreign military financing (FMF) для України. Кошти мають бути спрямовані на потреби, пов'язані з обороною України. Про безумовну фінансову допомогу українському бюджету не йдеться.

Запропоновані кошти планують спрямувати на три ключові напрями:

закупівлю оборонної продукції;

оплату оборонних послуг;

фінансування послуг із проєктування та будівництва військово-оборонних об'єктів.

Згідно з текстом поправки, держсекретар США має отримати дозвіл надати ці кошти додатково до тих фінансових ресурсів, які вже доступні Україні в межах американської програми відповідно до закону Arms Export Control Act.

Поправку внесли до санкційного законопроєкту

Пропозиція стала однією з кількох поправок, які демократи подали до H.R. 5334. Окрім $15 млрд для України, серед них були ініціативи щодо вторинних тарифів, правил скасування санкцій та застосування тарифних положень.

Сам законопроєкт має назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. У Палаті представників його розглядали разом із поправками Сенату.

14 вересня Комітет з регламенту Палати представників розглянув відповідні пропозиції. За даними офіційного сайту комітету, три поправки демократів були винесені на процедурні голосування, і пропозиції щодо них були відхилені з рахунком 3–7.

Водночас поправка №5 про $15 млрд для України не була винесена на окреме процедурне голосування в комітеті. У переліку вона залишається зі статусом "Submitted".

У підсумку Комітет із регламенту ухвалив загальне процедурне рішення щодо самого санкційного законопроєкту з рахунком 7–3. Подальша доля правки про $15 млрд фінансової підтримки України залежатиме від подальшого розгляду законопроєкту в Палаті представників.

15 вересня, Палата представників схвалила відповідне процедурне рішення щодо H.R. 5334 — голосуванням 214–211.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як парламентарії обговорювали законопроект Ліндсі Грема та про що домовилися.

Також ми писали про те, що демократичне керівництво Палати представників США виступає проти санкційного законопроєкту Ліндсі Грема. Але справа не в Україні, а в тому, що Дональду Трампу нададуть нові можливості щодо тарифів. Водночас усередині Демократичної партії немає єдиної позиції — частина конгресменів готова підтримати документ.

До слова, минулого місяця законопроект був ухвалений Сенатом переважною більшістю голосів обох партій (86 проти 11), і він підтримується Білим домом.