В Конгрессе США нашли способ вооружить Украину: на что могут пойти 15 млрд долларов помощи

Демократы в Палате представителей США предложили выделить Украине 15 млрд долларов на военные нужды, но поправка пока не вошла в закон.

Члены Демократической партии в Палате представителей США инициировали выделение Украине 15 миллиардов долларов в рамках программы foreign military financing — иностранного военного финансирования. Соответствующая поправка была внесена в законопроект "H.R. 5334 — Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", касающийся санкций против России и Ирана. Об этом говорится на официальной странице Комитета по регламенту Палаты представителей США.

Отметим, что на данный момент речь идет лишь о законодательном предложении, а не о уже одобренном выделении средств. В Комитете по регламенту Палаты представителей поправка № 5 пока имеет статус Submitted — "подана".

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Авторами поправки № 5 выступили конгрессмены-демократы Грегори Микс, Билл Китинг, Майк Квигли и Джейми Раскин.

Что предлагают предоставить Украине

Поправка предусматривает выделение 15 млрд долларов в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF) для Украины. Средства должны быть направлены на нужды, связанные с обороной Украины. Речь не идет о безусловной финансовой помощи украинскому бюджету.

Предложенные средства планируется направить на три ключевых направления:

закупку оборонной продукции;

оплату оборонных услуг;

финансирование услуг по проектированию и строительству военно-оборонных объектов.

Согласно тексту поправки, госсекретарь США должен получить разрешение на выделение этих средств в дополнение к тем финансовым ресурсам, которые уже доступны Украине в рамках американской программы в соответствии с законом "Об экспортном контроле над оружием" (Arms Export Control Act).

В законопроект о санкциях была внесена поправка

Это предложение стало одной из нескольких поправок, внесенных демократами в законопроект H.R. 5334. Помимо 15 млрд долларов для Украины, среди них были инициативы, касающиеся вторичных тарифов, правил отмены санкций и применения тарифных положений.

Сам законопроект называется "Закон Линдси О. Грэм о введении санкций против России и Ирана 2026 года". В Палате представителей его рассматривали вместе с поправками Сената.

14 сентября Комитет по регламенту Палаты представителей рассмотрел соответствующие предложения. Согласно данным официального сайта комитета, три поправки демократов были вынесены на процедурное голосование, и предложения по ним были отклонены со счётом 3–7.

В то же время поправка № 5 о выделении 15 млрд долларов для Украины не была вынесена на отдельное процедурное голосование в комитете. В списке она по-прежнему значится со статусом "Submitted".

В итоге Комитет по регламенту принял общее процедурное решение по самому законопроекту о санкциях со счётом 7–3. Дальнейшая судьба поправки о финансовой поддержке Украины в размере 15 млрд долларов будет зависеть от дальнейшего рассмотрения законопроекта в Палате представителей.

15 сентября Палата представителей одобрила соответствующее процедурное решение по законопроекту H.R. 5334 — голосованием 214–211.

Напомним, ранее "Фокус" писал о том, как парламентарии обсуждали законопроект Линдси Грэма и о чем договорились.

Также мы писали о том, что демократическое руководство Палаты представителей США выступает против законопроекта о санкциях Линдси Грэма. Но дело не в Украине, а в том, что Дональду Трампу предоставят новые возможности в отношении тарифов. В то же время внутри Демократической партии нет единой позиции — часть конгрессменов готова поддержать документ.

Кстати, в прошлом месяце законопроект был принят Сенатом подавляющим большинством голосов обеих партий (86 против 11) и пользуется поддержкой Белого дома.