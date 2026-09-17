Дефіцит коштів для ЗСУ: військовий розповів, на що йдуть в армії через брак коштів (відео)

Останнім часом влада дедалі голосніше говорить про дефіцит бюджету, і в ЗМІ знову піднімається тема нестачі коштів на виплату зарплат військовим.

Самі військовослужбовці вже не приховують, що проблема існує і стає дедалі очевиднішою. Про свій досвід у інтерв’ю Юрію Романенку розповів сержант-інструктор 59-ї бригади Сил безпілотних систем Антон Чорний.

Зокрема, військовий зазначає, що "зараз усім важко, у кожному моменті":

"Соляри немає. Дизельного палива на машину, на одну машину немає. Щоб ви розуміли: люди їдуть до позиції у нашому батальйоні й заправляють машину, щоб доїхати до позиції, за власні гроші".

Також Чорний наводить приклад із 77-ї бригади ДШВ, де у третьому батальйоні, за словами його джерел, вирішили не враховувати час заходу на позицію та виходу з неї при нарахуванні бойової премії, а вважати його часом перебування в тилу. Однак це — якраз найнебезпечніший період для будь-якого бійця:

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"Це найнебезпечніший момент, щоб ви знали, найжорсткіший: це зайти й вийти (на позицію, прим. ред.)".

Чорний каже, що є позиції, до яких треба йти 17–20 км, і це може зайняти до трьох тижнів, оскільки над головами постійно літають ворожі FPV, ворог завдає ударів артилерією, авіабомбами, "Молніями" тощо. І тепер цей час нібито просто вирішили не враховувати.

Гість ефіру зазначає, що незабаром навіть поранення, отримане дорогою до позиції, не враховуватиметься як бойове, а як отримане в тилу, що, звісно, позначиться й на допомозі від держави.

Буквально напередодні народний депутат Вадим Івченко заявив, що коштів у держбюджеті України на виплату зарплат військовослужбовцям вистачить менше ніж на два місяці. За його словами, коштів не вистачає навіть на стандартні виплати військовим, а не лише на підвищення їхнього грошового забезпечення.

14 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький, виступаючи у Верховній Раді, назвав ситуацію з державними фінансами України майже критичною.