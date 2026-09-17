Дефицит денег для ВСУ: военный рассказал, на что идут в армии из-за нехватки средств (видео)

В последнее время власти все громче говорят о дефиците бюджета, и в СМИ снова поднимается тема нехватки денег на зарплаты военным.

Сами военнослужащие уже не скрывают, что проблема есть и она становится все очевидней. О своем опыте в интервью Юрию Романенко рассказал сержант-инструктор 59-й бригады Сил беспилотных систем Антон Черный.

В частности военный констатирует, что "сейчас все тяжело, в каждом моменте":

"Соляры нет. Дизельного топлива на машину, на одну машину нет. Чтобы вы понимали: на позицию люди едут у нас в батальоне и заправляют машину, чтобы на позицию доехать, за свои деньги".

Также Черный приводит случай из 77-й бригады ДШВ, где в третьем батальоне, по словам его источников, решили время захода на позицию и выхода из нее не учитывать в боевую премию, а считать его временем в тылу. Однако это — как раз самый опасный период для любого бойца:

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"Это самое опасное время, чтобы вы знали, самое-самое жесткое: это зайти и выйти (на позицию, прим. ред)".

Черный говорит, что есть позиции, на которые нужно идти 17-20 км, и это может занять до трех недель, поскольку над головами постоянно летают вражеские FPV, враг наносит удары артиллерией, авиабомбами, "Молниями" и тому подобное. И теперь это время якобы просто решили не учитывать.

Гость эфира констатирует, что скоро таким образом и ранение, полученное на пути на позицию, не будет учитываться как боевое, а как полученное в тылу, что, естественно, скажется и на помощи от государства.

Буквально накануне народный депутат Вадим Ивченко заявил, что средств в госбюджете Украины на выплату зарплат военнослужащим хватит менее чем на два месяца. По его словам, средств не хватает даже на стандартные выплаты военным, а не только на повышение их денежного обеспечения.

14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий, выступая в Верховной Раде, назвал ситуацию с государственными финансами Украины почти критической.