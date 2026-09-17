Загинув капітан, троє моряків поранені: дрон РФ атакував цивільне судно в Чорному морі

17 вересня російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Капітан загинув, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

Росія 17 вересня атакувала торговельний корабель під танзанійським прапором, який саме йшов до українського порту. Внаслідок атаки російського дрона загинув капітан судна. Ще троє моряків зазнали поранень. Наразі з'ясовують, яких пошкоджень зазнало саме судно. Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

В офіційному повідомленні висловили співчуття рідним і близьким загиблого та побажали пораненим якнайшвидше одужати.

Там також наголосили, що Росія цілеспрямовано б'є по українських портах, портовій інфраструктурі та цивільних торговельних суднах. Такі дії ставлять під загрозу життя людей і безпеку міжнародного судноплавства в Чорноморському регіоні.

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"Очікуємо належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, журналіст Вадим Денисенко вважає, що найближчим часом морського перемир'я між Україною та Росією чекати не варто. Москва, на його думку, не зацікавлена в домовленостях, Київ не має важелів, щоб нав'язати свої умови, а Вашингтон неспроможний вплинути на ситуацію. Тому, за оцінкою Денисенка, реалістичніше розраховувати на те, що Чорне море й надалі залишатиметься заблокованим.

Також напередодні Дня Військово-морських сил президент Володимир Зеленський ухвалив рішення створити в Одесі Академію ВМС.