Погиб капитан, трое моряков ранены: дрон РФ атаковал гражданское судно в Черном море

17 сентября российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, которое направлялось в один из украинских портов. Капитан погиб, ещё трое членов экипажа получили ранения.

17 сентября Россия атаковала торговое судно под флагом Танзании, которое как раз направлялось в украинский порт. В результате атаки российского дрона погиб капитан судна. Еще трое моряков получили ранения. В настоящее время выясняется, какие повреждения получило само судно. Об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

В официальном сообщении выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Там также подчеркнули, что Россия целенаправленно наносит удары по украинским портам, портовой инфраструктуре и гражданским торговым судам. Такие действия ставят под угрозу жизнь людей и безопасность международного судоходства в Черноморском регионе.

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"Мы ожидаем надлежащей реакции международного сообщества и дальнейших скоординированных действий по усилению защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов", — говорится в заявлении.

Напомним, журналист Вадим Денисенко считает, что в ближайшее время морского перемирия между Украиной и Россией ожидать не стоит. Москва, по его мнению, не заинтересована в договоренностях, Киев не располагает рычагами, чтобы навязать свои условия, а Вашингтон не в состоянии повлиять на ситуацию. Поэтому, по оценке Денисенко, реалистичнее рассчитывать на то, что Чёрное море и в дальнейшем будет оставаться заблокированным.

Кроме того, накануне Дня Военно-морских сил президент Владимир Зеленский принял решение создать в Одессе Академию ВМС.