"Давайте не будемо обманювати": в Раді зробили відверту заяву про збиття балістики

Україна входить у нову зиму без власної повноцінної протибалістичної оборони й поки змушена розраховувати на системи партнерів для перехоплення ракет РФ.

Україна поки не має власних засобів для перехоплення балістичних ракет і впродовж ближчої зими продовжуватиме повністю покладатися на допомогу західних союзників. Про це заявив народний депутат та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко журналістці видання "Новини.LIVE" Галині Остаповець під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy (YES).

За його словами, створення власних засобів для перехоплення балістичних ракет потребує часу, тому очікувати, що Україна отримає таку спроможність уже в найближчі місяці, не варто.

"Протибалістична — це не найближча перспектива, це факт. Давайте не будемо обманювати. В найближчу зиму і, можливо, ще який час ми будемо залежати від наших партнерів щодо перехоплення саме балістичних ракет", — сказав Костенко.

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Таким чином, на найближчий період ключову роль у захисті українських міст та об'єктів від балістичних ракет продовжуватимуть відігравати системи, які Україна отримує від партнерів.

Оскільки власних протибалістичних комплексів країна наразі не має, Роман Костенко наголошує на зміні тактичного фокусу. На його думку, Силам оборони України потрібно зосередити зусилля на ураженні російських носіїв балістики та знищенні їхніх стартових позицій ще до моменту запуску.

При цьому на самій зустрічі YES питання розвитку антибалістичних спроможностей називали одним із напрямів подальшої роботи. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що країнам необхідно об'єднувати оборонні промисловості та розвивати виробництво ракет-перехоплювачів. За його словами, робота над масштабованим рішенням триває, але для цього потрібен час.

Україна розвиває власні антибалістичні спроможності

Попри слова Костенка про віддалену перспективу, Україна вже працює над створенням власної антибалістичної спроможності спільно з європейськими державами.

Так, 18 червня Україна та Німеччина підписали домовленості про розвиток антибалістичних спроможностей. Документи передбачають співпрацю українських і німецьких компаній у розробці ракет-перехоплювачів. Про це повідомляло Міністерство оборони України, а також Офіс президента.

А вже 13 липня 2026 року Україна та дев'ять держав Європи оголосили про офіційне створення Антибалістичної коаліції. До неї, за даними Ради національної безпеки і оборони, на той момент увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Головним проєктом цього об'єднання стала спільна розробка європейської системи ППО "FREYJA" (Фрея). У цьому проєкті саме українська сторона відповідає за завершення розробки та виробництво безпосередньо антибалістичної ракети. Базові технологічні угоди для поєднання оборонних спроможностей Україна також уклала з Німеччиною.

Очікується, що вітчизняна ракетна розробка стане ключовим елементом інтегрованої системи безпеки для всієї Європи. Метою ініціативи є позбавлення Європейського континенту політичної та технологічної залежності від сторонніх постачальників антибалістичного озброєння.

Повноцінний запуск та розгортання системи "FREYJA" очікується орієнтовно протягом найближчого року.

Нагадаємо, нещодавно німецька ВМС провела секретне випробування ізраїльської балістичної ракети LORA у Північній Атлантиці. Пуск здійснили з німецького фрегата в районі між Ірландією та Ісландією, після чого Берлін оголосив про намір просувати закупівлю цієї системи. LORA має дальність понад 500 км і може запускатися з кораблів у спеціальних контейнерах.

Також ми писали про те, що 28 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що РФ масштабує виробництво балістичних ракет, та пояснив, як відповість Україна.