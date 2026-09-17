"Давайте не будем обманывать": в Раде сделали откровенное заявление о сбивании баллистики

Украина вступает в новую зиму без собственной полноценной противоракетной обороны и пока вынуждена полагаться на системы партнеров для перехвата ракет РФ.

Украина пока не располагает собственными средствами для перехвата баллистических ракет и в течение предстоящей зимы будет по-прежнему полностью полагаться на помощь западных союзников. Об этом заявил народный депутат и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко журналистке издания "Новости.LIVE" Галине Остаповец во время ежегодной встречи Yalta European Strategy (YES).

По его словам, создание собственных средств перехвата баллистических ракет требует времени, поэтому не стоит ожидать, что Украина обретет такую способность уже в ближайшие месяцы.

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"Противоракетная оборона — это не ближайшая перспектива, это факт. Давайте не будем обманывать себя. В предстоящую зиму и, возможно, ещё какое-то время мы будем зависеть от наших партнёров в вопросе перехвата именно баллистических ракет", — сказал Костенко.

Таким образом, в ближайшем будущем ключевую роль в защите украинских городов и объектов от баллистических ракет по-прежнему будут играть системы, которые Украина получает от партнеров.

Поскольку у страны пока нет собственных противоракетных комплексов, Роман Костенко подчеркивает необходимость изменения тактического фокуса. По его мнению, Силам обороны Украины необходимо сосредоточить усилия на поражении российских баллистических носителей и уничтожении их стартовых позиций ещё до момента запуска.

При этом на самой встрече YES вопрос развития противоракетного потенциала был назван одним из направлений дальнейшей работы. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что странам необходимо объединять оборонные промышленности и развивать производство ракет-перехватчиков. По его словам, работа над масштабируемым решением продолжается, но для этого нужно время.

Украина развивает собственный потенциал в области противоракетной обороны

Несмотря на слова Костенко о отдаленной перспективе, Украина уже работает над созданием собственного противоракетного потенциала совместно с европейскими государствами.

Так, 18 июня Украина и Германия подписали соглашения о развитии противоракетных возможностей. Документы предусматривают сотрудничество украинских и немецких компаний в разработке ракет-перехватчиков. Об этом сообщили Министерство обороны Украины, а также Офис президента.

А уже 13 июля 2026 года Украина и девять европейских государств объявили об официальном создании Антибаллистической коалиции. В её состав, по данным Совета национальной безопасности и обороны, на тот момент вошли Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Главным проектом этого объединения стала совместная разработка европейской системы ПВО "FREYJA" (Фрейя). В рамках этого проекта именно украинская сторона отвечает за завершение разработки и производство непосредственно антибаллистической ракеты. Украина также заключила с Германией базовые технологические соглашения об объединении оборонных возможностей.

Ожидается, что отечественная ракетная разработка станет ключевым элементом интегрированной системы безопасности для всей Европы. Целью инициативы является избавление Европейского континента от политической и технологической зависимости от сторонних поставщиков противоракетного вооружения.

Ожидается, что полноценный запуск и развертывание системы "FREYJA" состоятся примерно в течение ближайшего года.

Напомним, недавно ВМС Германии провели секретное испытание израильской баллистической ракеты LORA в Северной Атлантике. Запуск был осуществлен с немецкого фрегата в районе между Ирландией и Исландией, после чего Берлин объявил о намерении продвигать закупку этой системы. LORA имеет дальность более 500 км и может запускаться с кораблей в специальных контейнерах.

Кроме того, мы писали о том, что 28 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ наращивает производство баллистических ракет, и объяснил, как на это отреагирует Украина.