Германия провела секретное испытание баллистической ракеты LORA: что о ней известно (видео)

Немецкий фрегат успешно запустил баллистическую ракету израильского производства LORA (LOng Range Artillery) — высокоточную систему для нанесения ударов по стратегическим и тактическим целям. Испытания прошли на фоне обострения отношений с Россией, при этом Бундесвер получил ещё одно оружие для дальних ударов в дополнение к ракетам TAURUS. Как прошли первые секретные пуски и чем особенна баллистика, которую получила Германия?

Израильская система дальнего действия имеет дальность 500 км, и теперь Германия ускорит закупку нового оружия, сообщило издание Tagesspiegel. Особенность пятиметровой ракеты — запуск с мобильных и морских платформ. Запуск осуществляется из герметичных контейнеров, которые просты в обслуживании, что открывает возможность нанесения молниеносных ударов по нужным целям. Бундесвер не публиковал кадров испытаний, но компания-производитель Israel Aerospace Industries (IAI) показала, как всё происходит: пуски зафиксировали с разных ракурсов, и LORA взлетала с корабля посреди моря.

Балистические ракеты — испытания ракеты LORA

Между тем СМИ сообщили о деталях испытаний, проведённых немецкой армией. Выяснилось, что фрегат с ракетой находился в Северной Атлантике, между Ирландией и Исландией. Перед запусками судоходство и воздушное пространство были закрыты на 45 дней, а испытания провели в полной секретности.

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"Приобретение системы станет частью программ вооружения, начатых после начала российской агрессии против Украины и направленных на сдерживание России", — говорится в материале.

Характеристики ракеты LORA:

дальность — 90–430 км (данные производителя) или около 500 км (по данным Германии);

габаритные размеры — длина 5 м, вес 1600 кг, диаметр 642 мм;

угол атаки — 50-90 градусов;

скорость — гиперзвуковая, за несколько минут долетает до цели;

навигация — GPS и инерционная;

особенности — твердотопливный двигатель, ракета герметично закреплена в корпусе пусковой. При наземном запуске — 4 герметичные ракеты на 16-тонном грузовике с плоской платформой, при морском — требуется небольшое пространство на палубе;

возможные цели — РСЗО, авиабазы, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, командные пункты, военная инфраструктура.

На портале Israel Aerospace Industries также указано, что существует вариант ракеты LORA для запуска с самолета: были опубликованы фотографии F-15E Strike Eagle с этими средствами поражения под крыльями. Кроме того, она устанавливается на самолеты Tornado и Eurofighter.

Балистические ракеты — F-15E Strike Eagle и ракеты LORA Фото: Из открытых источников

Баллистические ракеты — подробности

Отметим, что Украина также ведет работы по созданию баллистического оружия. Среди украинских разработок — ОТРК "Сапсан" с дальностью около 300 км: украинские власти заявляли, что ракеты прошли боевые испытания и запущены в серию, но публичной информации об их применении нет. Еще одна разработка — баллистическая ракета FP-9, над которой работает компания Fire Point. Технические характеристики этого оружия — дальность около 855 км, боевая часть — около 800 кг. Разработчики рассказали, что провели испытания твердотопливного двигателя и вот-вот приступят к первым пускам.

Напоминаем, что 28 августа президент Владимир Зеленский сообщил о том, что РФ наращивает производство баллистических ракет, и объяснил, как на это отреагирует Украина.