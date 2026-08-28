РФ масштабирует производство баллистики: что будет делать Украина

Вооруженные силы Российской Федерации получат еще больше баллистических ракет для нанесения ударов по Украине, говорится в сообщении президента Владимира Зеленского. При этом отмечается, что западные партнеры должны проконтролировать выполнение санкций, чтобы остановить поток электроники для российской ракетной программы. Какова текущая ситуация с средствами поражения РФ и с методами борьбы Украины?

О расширении производства баллистического оружия в РФ президент узнал от главы ГУР Минобороны Александра Поклада. В Telegram-канале Зеленского появилось сообщение с тезисами отчета, полученного от разведки. Зеленский заверил, что Украина "будет действовать", но ожидает помощи от западных партнеров.

Информация об увеличении количества российских баллистических ракет поступила 28 августа, через сутки после комбинированного воздушного удара РФ с использованием "Искандеров", "Ониксов", а также двух сотен дронов различных типов. Президент подробно перечислил, чего он ожидает от Запада, но не привёл подробностей о действиях Украины.

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"У нас сейчас есть и обновленные данные о производстве Россией баллистических ракет и о планах по расширению этого производства. Мы будем противодействовать этому, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях", — написал он.

Другие тезисы отчета Поклада касались эффективности ударов Украины по РФ. Выяснилось, что последняя серия ударов по комбинату "Каменский" в Ростовской области была успешной. Согласно данным разведки, на предприятии сократились производственные мощности: на комбинате изготавливают твердотопливные двигатели для ракет. Кроме того, украинские удары на 80% сократили экспорт некоторых видов продукции из РФ, а российский флот заблокирован в Чёрном море у Новороссийска и никуда не может выйти.

Балистика РФ — что известно

Отметим, что последний случай, когда по Украине летели баллистические ракеты РФ, — обстрел в ночь на 27 августа. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось сбить семь баллистических ракет, но не указали, сколько средств поражения этого типа использовали россияне. Под обстрелом оказались Киев, а также Полтава, Днепр и Одесса: погибших не было.

В мае украинская разведка сообщила о темпах производства ракет на заводах РФ. Выяснилось, что к середине весны россияне накопили запас из 200 баллистических ракет "Искандер-М" и около 3–4 тыс. ракет других типов.

Между тем Фокус писал о том, какие меры принимает Украина для сокращения количества баллистических ракет РФ: для этого наносятся удары по заводам, участвующим в производстве компонентов или сборке готовых изделий. Один из таких ударов произошел 21 февраля 2026 года. Ракеты "Фламинго" поступили в цех "Воткинского завода", который серийно производит 9М723 "Искандер-М", а также "Ярс", "Булаву", компоненты "Кинжала" и т. д. Другой удар — ФКП "Комбинат "Каменский", по которому дважды наносились удары летом 2026 года: 16 и 24 августа.

Напоминаем, что 27 августа ГУР Минобороны сообщило о новой модификации баллистических ракет "Искандер", которые РФ применила во время последнего воздушного удара по Украине.