Два цеха полностью разрушены: последствия удара по "Комбинату Каменскому" в РФ, — Генштаб (фото)

Украинское командование сообщило о последствиях авиаудара по федеральному казенному предприятию "Комбинат Каменский", расположенному в Ростовской области России рядом с оккупированной Луганской областью. Согласно данным командования, удалось разрушить два цеха российского завода, производящего ракетное топливо.

Атака на военный объект РФ произошла в ночь на 16 августа, говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Telegram. Помимо разрушения двух цехов, ещё четыре получили повреждения. Командование уточнило, что в этих цехах производятся взрывчатые вещества и порох.

В сообщении Генштаба ВСУ появились три фотографии с последствиями удара. На двух из них видны здания, получившие серьезные повреждения: у одного здания исчезла четверть производственных помещений, у второго — снесена крыша по всему зданию.

Удары по РФ — попадание в цех "Комбинат Каменский" 16 августа Фото: Генштаб ВСУ

Удары по РФ — разрушение цеха "Комбинат Каменский" 16 августа Фото: Генштаб ВСУ

Третье фото, опубликованное Генштабом ВСУ, показывает ещё один цех ФКП "Комбинат Каменский": масштабы разрушений неясны.

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Удары по РФ — повреждение цеха "Комбинат Каменский" 16 августа Фото: Генштаб ВСУ

Между тем в сообщении командования указано, что российское предприятие входило в состав ВПК и производило твердое ракетное топливо для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С". Кроме того, продукция использовалась для ракетных систем и авиационных ракет: о чём именно идёт речь, не уточняется.

Удары по РФ — подробности атаки на "Комбинат Каменский"

Утром 17 августа в Telegram-канале Exilnova+, который публикует информацию о попаданиях на территории РФ, было опубликовано ещё одно спутниковое фото точек попадания на ФКП "Комбинат Каменский". Среди прочего отмечается, что цеха предприятия были закрыты антидроновой сеткой, которая не уберегла объекты от ударов украинских дронов. Также отмечается, что средства поражения без проблем прошли систему ПВО РФ в Ростовской области и на временно оккупированной территории Луганской области: их не заметили ни ЗРК "Панцирь", ни С-300. В канале отметили, что, возможно, произошло пять попаданий, и, помимо цехов, горели позиции "Панциря" и радаров ПВО С-300.

Удары по РФ — точки попадания на заводе "Комбинат Каменский" 16 августа Фото: Exilenova+

Утром 16 августа российские власти сообщили об ударе по предприятию в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсар написал в Telegram, что произошло попадание, но точка удара не уточняется. Чиновник сообщил, что погибли трое россиян и ещё один получил ранение: позже он добавил, что нашли ещё двух погибших. Слюсар также заявил, что больше всего "обломков" упало в населённом пункте Каменско-Шахтёрске: именно на окраине этого поселка работает ФКП "Комбинат Каменский" (ориентировочные координаты 48.29943, 40.17984).

Отметим, что в ночь на 15 августа в Самаре раздались громкие взрывы — произошло попадание по заводу "Прогресс", работающему в рамках космической программы РФ. СМИ уточнили, что россияне могли лишиться производственных мощностей предприятия, изготавливающего ракеты "Союз" для вывода в космос спутников-аналогов Starlink. Удар был нанесен ракетами "Фламинго", которые причинили серьезный ущерб цехам "Прогресса".

Напоминаем, что утром 16 августа стало известно о звуках взрывов в российском городе Чехов и о возгорании новых складов Wildberries.