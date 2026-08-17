Вщент зруйнували два цехи: наслідки удару по "Комбінату Каменському" у РФ, — Генштаб (фото)

Українське командування повідомило про наслідки повітряного удару по федеральному казенному підприємству "Комбинат Каменский", розташованому у Ростовській області Росії поруч з окупованою Луганською областю. Згідно з даними командування, вдалось зруйнувати два цехи російського заводу, який виготовляє ракетне паливо.

Атака на військовий об'єкт РФ відбулась в ніч на 16 серпня, ідеться у заяві Генштабу ЗСУ у Telegram. Окрім руйнування двох цехів, ще чотири отримали пошкодження. Командування уточнило, що цехи займаються виготовленням вибухових речовин та порохів.

У дописі Генштабу ЗСУ з'явились три фото з наслідками ураження. На двох бачимо будівлі, які отримали серйозні пошкодження: в однієї будівлі зникла четверта частина виробничих приміщень, у другої — знесло дах на усій будівлі.

Удари по РФ — влучання по цеху "Комбинат Каменский" 16 серпня Фото: Генштаб ЗСУ

Удари по РФ — руйнування цеху "Комбинат Каменский" 16 серпня Фото: Генштаб ЗСУ

Третє фото, опубліковане Генштабом ЗСУ, демонструє ще один цех ФКП "Комбинат Каменский": масштаби руйнування не зрозумілі.

Удари по РФ — пошкодження цеху "Комбинат Каменский" 16 серпня Фото: Генштаб ЗСУ

Тим часом у дописі командування вказано, що російське підприємство було частиною ВПК та виготовляло тверде ракетне паливо для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С". Крім того, продукція використовувалась для ракетних систем та авіаракет: про що саме ідеться, не уточнюється.

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Удари по РФ — деталі атаки на "Комбінат Каменський"

Зранку 17 серпня у Telegram-каналі Exilnova+, який публікує інформацію про влучання у РФ, показали ще одне супутникове фото точок влучання на ФКП "Комбинат Каменский". Серед іншого, вказано, ще цехи підприємства були затягнуті антидроновою сіткою, яка не вберегла об'єкти від влучання дронів України. Також додається, що засоби ураження без проблем пройшли систему ППО РФ у Ростовській області та на ТОТ Луганської області: їх не помітили ні ЗРК "Панцир", ні С-300. У каналі зауважили, що могло статись п'ять влучань, і, окрім цехів, палало на позиціях "Панциря" та радарів ППО С-300.

Удари по РФ — точки влучання на заводі "Комбинат Каменский" 16 серпня Фото: Exilenova+

Російська влада зранку 16 серпня інформувала про удар по підприємству у Ростовській області. Губернатор Юрій Слюсар написав у Telegram, що сталось влучання, але точка удару замовчується. Чиновник повідомив, що загинуло троє росіян і ще один отримав поранення: згодом доповнив, що відшукали ще двох загиблих. Слюсар також заявив, що найбільше "уламків" упало у населеному пункті Кам'янсько-Шахтарську: саме на околиці цього селища працює ФКП "Комбинат Каменский" (орієнтовні координати 48.29943, 40.17984).

Зазначимо, в ніч на 15 серпня було гучно у Самарі — сталось влучання по заводу "Прогрес", який працює на космічну програму РФ. Медіа уточнило, що росіяни могли втратити промислові потужності підприємства, який виготовляє ракети "Союз" для виведення в космос супутників-аналогів Starlink. Удар завдали ракетами "Фламінго", які завдали серйозної шкоди цехам "Прогресу".

Нагадуємо, зранку 16 серпня стало відомо про звуки вибухів у російському місті Чехов та займання нових складів Wildberries.