"Орешники", "Искандеры", "Кинжалы" и не только: сколько ракет накопила РФ и способна производить ежемесячно, — ГУР
Несмотря на то, что в последнее время Россия усилила ракетные атаки по Украине, арсеналы у врага не опустошаются. Наоборот, РФ пытается усилить мощности своего военно-промышленного комплекса.
Россияне также пытаются ускорить темпы производства новых ракет. Об этом в Главном управлении разведки (ГУР) рассказали изданию NV.
Сколько ракет накопила Россия
В ведомстве отметили, что по состоянию на середину апреля 2026 года враг имел по меньшей мере:
- до 200 баллистических ракет "Искандер-М";
- до 110 крылатых ракет "Искандер-К";
- до 100 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал";
- до 460 крылатых ракет "Калибр";
- до 690 крылатых ракет "Оникс";
- до 120 крылатых ракет X-101 для самолетов страгеичной авиации Ту-160, Ту-95;
- до 350 крылатых ракет X-22/32 (для Ту-22);
- до 230 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон";
- до 50 баллистических северокорейских баллистических ракет KN-23;
- до 450 ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400;
- до 25 управляемых ракет Х-69 для самолетов Су-30 МК, Су-34, Су-57;
- до 2,6 тысячи управляемых авиационных ракет типа Х-29/31/35/58/59;
- до 10 баллистических ракет средней дальности типа "Орешник".
Примерно такое же количество ракет россияне имели в декабре 2025 года, отметили в ГУР. За исключением "Кинжалов" — их у РФ тогда было меньше, до 50 единиц.
Сколько ракет Россия способна производить ежемесячно
РФ продолжает активно производить и новые ракеты, чтобы поддерживать запасы на должном уровне. По подсчетам ГУР, ежемесячно российский ВПК способен изготавливать:
- до 60 ракет "Искандер-М";
- до 10 ракет "Искандер-К";
- до 10 "Кинжалов";
- до 25 "Калибров";
- до 70 X-101;
- до 8 X-32;
- до 5 ракет "Оникс";
- до 3 "Цирконов";
- примерно 20 Х-35;
- до 5 Х-69;
- до 40 ударных РМ-48У;
- до 50 Х-29/31/35/58/59.
Стоит отметить, что 4 мая в России пригрозили "ударом возмездия" из-за атаки 9 мая по Москве.
