"Орешники", "Искандеры", "Кинжалы" и не только: сколько ракет накопила РФ и способна производить ежемесячно, — ГУР

Несмотря на то, что в последнее время Россия усилила ракетные атаки по Украине, арсеналы у врага не опустошаются. Наоборот, РФ пытается усилить мощности своего военно-промышленного комплекса.

Россияне также пытаются ускорить темпы производства новых ракет. Об этом в Главном управлении разведки (ГУР) рассказали изданию NV.

Сколько ракет накопила Россия

В ведомстве отметили, что по состоянию на середину апреля 2026 года враг имел по меньшей мере:

до 200 баллистических ракет "Искандер-М";

до 110 крылатых ракет "Искандер-К";

до 100 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал";

до 460 крылатых ракет "Калибр";

до 690 крылатых ракет "Оникс";

до 120 крылатых ракет X-101 для самолетов страгеичной авиации Ту-160, Ту-95;

до 350 крылатых ракет X-22/32 (для Ту-22);

до 230 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон";

до 50 баллистических северокорейских баллистических ракет KN-23;

до 450 ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400;

до 25 управляемых ракет Х-69 для самолетов Су-30 МК, Су-34, Су-57;

до 2,6 тысячи управляемых авиационных ракет типа Х-29/31/35/58/59;

до 10 баллистических ракет средней дальности типа "Орешник".

Примерно такое же количество ракет россияне имели в декабре 2025 года, отметили в ГУР. За исключением "Кинжалов" — их у РФ тогда было меньше, до 50 единиц.

Сколько ракет Россия способна производить ежемесячно

РФ продолжает активно производить и новые ракеты, чтобы поддерживать запасы на должном уровне. По подсчетам ГУР, ежемесячно российский ВПК способен изготавливать:

до 60 ракет "Искандер-М";

до 10 ракет "Искандер-К";

до 10 "Кинжалов";

до 25 "Калибров";

до 70 X-101;

до 8 X-32;

до 5 ракет "Оникс";

до 3 "Цирконов";

примерно 20 Х-35;

до 5 Х-69;

до 40 ударных РМ-48У;

до 50 Х-29/31/35/58/59.

Стоит отметить, что 4 мая в России пригрозили "ударом возмездия" из-за атаки 9 мая по Москве.

Напомним, в апреле глава МИД Андрей Сибига рассказал агентству Интерфакс-Украина, сколько дронов производит Украина.