"Орєшники", "Іскандери", "Кинджали" і не тільки: скільки ракет накопичила РФ і здатна виробляти щомісяця, — ГУР

Попри те, що останнім часом Росія посилила ракетні атаки по Україні, арсенали у ворога не спустошуються. Навпаки, РФ намагається посилити потужності свого військово-промислового комплексу.

Росіяни також намагаються прискорити темпи виробництва нових ракет. Про це у Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли виданню NV.

Скільки ракет накопичила Росія

У відомстві зазначили, що станом на середину квітня 2026 року ворог мав щонайменше:

до 200 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 110 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал";

до 460 крилатих ракет "Калібр";

до 690 крилатих ракет "Онікс";

до 120 крилатих ракет X-101 для літаків страгеічної авіації Ту-160, Ту-95;

до 350 крилатих ракет X-22/32 (для Ту-22);

до 230 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон";

до 50 балістичних північнокорейських ракет KN-23;

до 450 ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400;

до 25 керованих ракет Х-69 для літаків Су-30 МК, Су-34, Су-57;

до 2,6 тисячі керованих авіаційних ракет типу Х-29/31/35/58/59;

до 10 балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшник".

Відео дня

Приблизно таку ж кількість ракет росіяни мали у грудні 2025 року, зазначили у ГУР. За винятком "Кинджалів" — їх у РФ тоді було менше, до 50 одиниць.

Скільки ракет Росія здатна виробляти щомісяця

РФ продовжує активно виробляти і нові ракети, щоб підтримувати запаси на належному рівні. За підрахунками ГУР, щомісяця російський ВПК здатний виготовляти:

до 60 ракет "Іскандер-М";

до 10 ракет "Іскандер-К";

до 10 "Кинджалів";

до 25 "Калібрів";

до 70 X-101;

до 8 X-32;

до 5 ракет "Онікс";

до 3 "Цирконів";

приблизно 20 Х-35;

до 5 Х-69;

до 40 ударних РМ-48У;

до 50 Х-29/31/35/58/59.

Варто зазначити, що 4 травня у Росії пригрозили "ударом відплати" через атаку 9 травня по Москві.

Нагадаємо, у квітні голова МЗС Андрій Сибіга розповів агентству Інтерфакс-Україна, скільки дронів виготовляє Україна.