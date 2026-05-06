Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Орєшники", "Іскандери", "Кинджали" і не тільки: скільки ракет накопичила РФ і здатна виробляти щомісяця, — ГУР

У ГУР розповіли, скільки ракет накопичила і виготовляє Росія щомісяця

Попри те, що останнім часом Росія посилила ракетні атаки по Україні, арсенали у ворога не спустошуються. Навпаки, РФ намагається посилити потужності свого військово-промислового комплексу.

Росіяни також намагаються прискорити темпи виробництва нових ракет. Про це у Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли виданню NV.

Скільки ракет накопичила Росія

У відомстві зазначили, що станом на середину квітня 2026 року ворог мав щонайменше:

  • до 200 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • до 110 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • до 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал";
  • до 460 крилатих ракет "Калібр";
  • до 690 крилатих ракет "Онікс";
  • до 120 крилатих ракет X-101 для літаків страгеічної авіації Ту-160, Ту-95;
  • до 350 крилатих ракет X-22/32 (для Ту-22);
  • до 230 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон";
  • до 50 балістичних північнокорейських ракет KN-23;
  • до 450 ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400;
  • до 25 керованих ракет Х-69 для літаків Су-30 МК, Су-34, Су-57;
  • до 2,6 тисячі керованих авіаційних ракет типу Х-29/31/35/58/59;
  • до 10 балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшник".
Приблизно таку ж кількість ракет росіяни мали у грудні 2025 року, зазначили у ГУР. За винятком "Кинджалів" — їх у РФ тоді було менше, до 50 одиниць.

Скільки ракет Росія здатна виробляти щомісяця

РФ продовжує активно виробляти і нові ракети, щоб підтримувати запаси на належному рівні. За підрахунками ГУР, щомісяця російський ВПК здатний виготовляти:

  • до 60 ракет "Іскандер-М";
  • до 10 ракет "Іскандер-К";
  • до 10 "Кинджалів";
  • до 25 "Калібрів";
  • до 70 X-101;
  • до 8 X-32;
  • до 5 ракет "Онікс";
  • до 3 "Цирконів";
  • приблизно 20 Х-35;
  • до 5 Х-69;
  • до 40 ударних РМ-48У;
  • до 50 Х-29/31/35/58/59.

Варто зазначити, що 4 травня у Росії пригрозили "ударом відплати" через атаку 9 травня по Москві.

Нагадаємо, у квітні голова МЗС Андрій Сибіга розповів агентству Інтерфакс-Україна, скільки дронів виготовляє Україна.