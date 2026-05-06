"Орєшники", "Іскандери", "Кинджали" і не тільки: скільки ракет накопичила РФ і здатна виробляти щомісяця, — ГУР
Попри те, що останнім часом Росія посилила ракетні атаки по Україні, арсенали у ворога не спустошуються. Навпаки, РФ намагається посилити потужності свого військово-промислового комплексу.
Росіяни також намагаються прискорити темпи виробництва нових ракет. Про це у Головному управлінні розвідки (ГУР) розповіли виданню NV.
Скільки ракет накопичила Росія
У відомстві зазначили, що станом на середину квітня 2026 року ворог мав щонайменше:
- до 200 балістичних ракет "Іскандер-М";
- до 110 крилатих ракет "Іскандер-К";
- до 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал";
- до 460 крилатих ракет "Калібр";
- до 690 крилатих ракет "Онікс";
- до 120 крилатих ракет X-101 для літаків страгеічної авіації Ту-160, Ту-95;
- до 350 крилатих ракет X-22/32 (для Ту-22);
- до 230 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон";
- до 50 балістичних північнокорейських ракет KN-23;
- до 450 ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400;
- до 25 керованих ракет Х-69 для літаків Су-30 МК, Су-34, Су-57;
- до 2,6 тисячі керованих авіаційних ракет типу Х-29/31/35/58/59;
- до 10 балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшник".
Приблизно таку ж кількість ракет росіяни мали у грудні 2025 року, зазначили у ГУР. За винятком "Кинджалів" — їх у РФ тоді було менше, до 50 одиниць.
Скільки ракет Росія здатна виробляти щомісяця
РФ продовжує активно виробляти і нові ракети, щоб підтримувати запаси на належному рівні. За підрахунками ГУР, щомісяця російський ВПК здатний виготовляти:
- до 60 ракет "Іскандер-М";
- до 10 ракет "Іскандер-К";
- до 10 "Кинджалів";
- до 25 "Калібрів";
- до 70 X-101;
- до 8 X-32;
- до 5 ракет "Онікс";
- до 3 "Цирконів";
- приблизно 20 Х-35;
- до 5 Х-69;
- до 40 ударних РМ-48У;
- до 50 Х-29/31/35/58/59.
