Німеччина провела секретне випробування балістичної ракети LORA: що про неї відомо (відео)

Німецький фрегат успішно запустив балістичну ракету ізраїльського виробництва LORA (LOng Range Artillery) — високоточної системи для удару по стратегічних й тактичних цілях. Випробування відбулись на тлі загострення з Росією, тим часом Бундесвер отримав ще одну зброю для далекобійних ударів на додачу до ракет TAURUS. Як пройшли перші секретні пуски та чим особлива балістика, яку отримала Німеччина?

Ізраїльська далекобійна система летить на 500 км, і тепер Німеччина прискорить купівлю нової зброї, розповіло медіа Tagesspiegel. Особливість п'ятиметрової ракети — пуск з мобільних та морських платформ. Пуск відбувається з герметичних контейнерів, які просто обслуговувати й тому з'являється можливість швидкісних ударів по потрібних цілях. Бундесвер не публікував кадрів випробувань, але компанія-виробник Israel Aerospace Industries (IAI) показала, як все відбувається: пуски зафіксували з різних ракурсів, і LORA злітала з корабля посеред моря.

Балістичні ракети — випробування ракети LORA

Медіа тим часом розповіло про деталі випробувань, які провела німецька армія. З'ясувалось, що фрегат з ракетою перебував у Північній Атлантиці, між Ірландією та Ісландією. Перед пусками закрили судноплавство і повітряний простір на 45 днів, а випробування провели у повній секретності.

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"Придбання системи буде частиною програм озброєння, розпочатих після початку російської агресії проти України, спрямованих на стримування Росії", — ідеться у матеріалі.

Характеристики ракети LORA:

дальність — 90-430 км (дані виробника) чи близько 500 км (за даними Німеччини);

фізичні розміри — довжина 5 м, вага 1600 кг, діаметр 642 мм;

кут атаки — 50-90 градусів;

швидкість — гіперзвукова, за кілька хвилин долітає до цілі;

навігація — GPS та інерційна;

особливості — твердопаливний двигун, ракета герметично закріплена в корпусі. При наземному пуску — 4 герметичні ракети на 16-тонній вантажівці з плоскою платформою, при морському — потрібен малий простір на палубі;

можливі цілі — РСЗВ, авіабази, підрозділи протиповітряної та протиракетної оборони, командні пункти, військова інфраструктура.

На порталі Israel Aerospace Industries також вказано, що є варіант ракети LORA для пусків з літака: опублікували фото F-15E Strike Eagle з цими засобами ураження під крилами. Крім того, вона встановлюється на літаки Tornado та Eurofighter.

Балістичні ракети — F-15E Strike Eagle та ракети LORA Фото: З відкритих джерел

Балістичні ракети — деталі

Зазначимо, Україна також працює над створення балістичної зброї. Серед українських розробок — ОТРК "Сапсан" з дальністю близько 300 км: українська влада заявляла, що ракети пройшли бойові випробування та пішли у серію, але публічної інформації про використання немає. Ще одна розробка — балістична ракета FP-9, якою займається компанія Fire Point. Технічні характеристики цьому зброї — дальність близько 855 км, бойова частина — близько 800 кг. Розробники розповіли, що провели випробування твердопаливного двигуна й от-от перейдуть до перших пусків.

Нагадуємо, 28 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про те, що РФ масштабує виробництво балістичних ракет, та пояснив, як відповість Україна.