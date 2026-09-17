"Історичний крок": Трамп заявив, що в Польщі з'явиться військова база США

Наразі президент США заявив, що "досягнуто суттєвого прогресу", але місце ще не обрано.

Про це президент США написав у Truth Social, зазначивши, що база з’явиться завдяки президенту Каролю Навроцькому. Польське видання Onet повідомило, що нещодавно Польщу відвідала делегація США, до складу якої увійшли заступник держсекретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно та заступник помічника міністра оборони у справах НАТО та Європи Вільям Каппеллетті.

Трамп виступив із заявою щодо військової бази США в Польщі Фото: Скриншот

"Чудові новини! Завдяки сміливому керівництву мого друга, Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто суттєвого прогресу в питанні створення військової бази США в Польщі. Якщо це відбудеться, про місце розташування буде оголошено зовсім скоро. Це стане історичним кроком для нашого Великого Альянсу США та Польщі", — написав Трамп.

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Минулого четверга заступники міністра національної оборони Польщі ознайомили американську делегацію з польською збройовою промисловістю та потенційними місцями для постійного розміщення американських військ у Польщі. Міністр національної оборони заявив у червні, що Пентагон відкритий до пропозиції Польщі щодо постійного розміщення американських військ.

У п’ятницю Владислав Косиняк-Камиш прокоментував плани щодо створення американської бази в Польщі. Він зазначив, що це обійдеться недешево: "Кілька мільярдів злотих. Ймовірно, близько 15, можливо, навіть 17 мільярдів злотих інвестицій з польського боку, але це найкращі інвестиції в безпеку", — заявив міністр національної оборони.

Нагадаємо, що тим часом Трамп хоче вивести американські війська з Німеччини. Навіть із міста Ландштуль, де американці базуються ще з часів Другої світової війни.

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче радикально скоротити чисельність американських військ у Німеччині.

Виявилося, що це рішення президента США застало зненацька як демократів, так і республіканців. Вони вважають, що це подасть Путіну неправильний сигнал.