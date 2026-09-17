"Исторический шаг": Трамп заявил, что в Польше появится военная база США

Пока президент США заявил, что "достигнут существенный прогресс", но место пока не выбрали.

Об этом президент США написал в Truth Social, заявив, что база появится благодаря президенту Каролю Навроцкому. Польское издание Onet сообщило, что недавно Польшу посетила делегация США , в состав которой вошли заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно и заместитель помощника министра обороны по делам НАТО и Европы Уильям Каппеллетти.

Трамп сделал заявление о военной базе США в Польше Фото: Скриншот

"Отличные новости! Благодаря смелому руководству моего друга, Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут существенный прогресс в вопросе создания военной базы США в Польше. Если это произойдет, о локации будет объявлено совсем скоро. Это станет историческим шагом для нашего Великого Альянса США и Польши", - написал Трамп.

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В прошлый четверг заместители министра национальной обороны Польши представили американской делегации польскую оружейную промышленность и потенциальные места для постоянного размещения американских войск в Польше. Министр национальной обороны заявил в июне, что Пентагон открыт для предложения Польши о постоянном размещении американских войск.

В пятницу Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал планы по созданию американской базы в Польше. Он отметил, что это обойдется недешево: "Несколько миллиардов злотых. Вероятно, около 15, может быть, даже 17 миллиардов злотых инвестиций с польской стороны, но это лучшие инвестиции в безопасность", — заявил министр национальной обороны.

Напомним, тем временем Трамп хочет вывести американские войска из Германии. Даже из города Ландштуль, где американцы базируются со времен Второй мировой войны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет радикально уменьшить количество американских войск в Германии.

Оказалось, что США это решение президента застало врасплох как демократов, так и республиканцев. Они считают, что это подаст неправильный сигнал Путину.