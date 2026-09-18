629 БпЛА над Росією: атака дронів накрила Підмосков'я, Ростовщину та Крим

У ніч на 18 вересня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників. У Міноборони РФ заявили про 629 дронів над 14 регіонами та акваторіями двох морів, понад 350 з них, за словами Собяніна, прямували на Москву.

Нічний наліт дронів на Підмосков'я російські посадовці зарахували до наймасовіших. За словами мера Москви Сергія Собяніна, до регіону прямували сотні безпілотників, і частину з них нібито перехопили вже на підступах до столиці.

"У період з 20.00 17 вересня до 07.00 ранку 18 вересня у бік Московського регіону летіло понад 350 БПЛА, більшість їх знищено на далеких рубежах. 64 безпілотники знищені на підльоті до Москви", – заявив мер.

Вибухи й роботу протиповітряної оборони чули в Подольському, Раменському, Домодєдовському, Істринському, Коломенському та інших районах області, а також у Троїцькому окрузі Москви. Екстрені служби гасять пожежі в місцях падіння уламків. Чи постраждали військові або критичні об'єкти, поки невідомо.

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Неспокійною ніч видалася і на Ростовщині. Губернатор Юрій Слюсар відзвітував про понад 50 нібито збитих дронів над Ростовом, Батайськом, Таганрогом і п'ятьма районами області. Ще близько 4:00 про вибухи написала очільниця Таганрога Світлана Камбулова. Вона закликала городян "не панікувати і зберігати спокій", а також "не підходити до вікон і заходити в приміщення".

Ще більшу цифру оприлюднило Міністерство оборони РФ. Там стверджують, що з 20:00 17 вересня до 8:00 18 вересня за московським часом російська ППО нібито перехопила 629 українських безпілотників літакового типу. За версією відомства, дрони фіксували над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Владимирською, Калузькою, Курською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Смоленською й Тульською областями, Краснодарським краєм, Московським регіоном, Адигеєю та окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського й Чорного морів.

Самі мешканці в соцмережах бідкалися, що не чули сирен, і масово викладали кадри спалахів, пожеж і диму. Telegram-канал Exilenova+ повідомив про займання в промзоні поблизу таганрозького порту та удар по авіабазі в Ростові. Ці дані ще потребують підтвердження.

Нагадаємо, військові Сил оборони показали, як їхній FPV-дрон безперешкодно кружляв над Бєлгородом, за 30 км від кордону. Відео польоту бійці озвучили голосом утікача Януковича, який обіцяв, що "місто може спати спокійно" і що "все буде гаразд". Які важливі об'єкти потрапили в об'єктив дрона, на який російська ППО так і не відреагувала?

Також повідомлялося, що, за прогнозами експертів, невдовзі в Росії масово з'являться дрони зі швидкістю до 750 км/год. Журналіст Денис Попович переконаний, що до такої загрози слід готуватися вже зараз, і пояснює, які рішення Україні варто розробити та запровадити.