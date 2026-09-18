629 БПЛА над Россией: атака дронов накрыла Подмосковье, Ростовскую область и Крым

В ночь на 18 сентября Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников. В Минобороны РФ заявили о 629 дронах над 14 регионами и акваториями двух морей; более 350 из них, по словам Собянина, направлялись на Москву.

Ночной налет дронов на Подмосковье российские чиновники назвали одним из самых массовых. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в регион направлялись сотни беспилотников, и часть из них якобы была перехвачена уже на подступах к столице.

"В период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московской области летело более 350 БПЛА, большинство из них было сбито на дальних рубежах. 64 беспилотника уничтожены при подлете к Москве", – заявил мэр.

Взрывы и работу средств противовоздушной обороны слышали в Подольском, Раменском, Домодедовском, Истринском, Коломенском и других районах области, а также в Троицком округе Москвы. Экстренные службы тушат пожары в местах падения обломков. Пострадали ли военные или критически важные объекты, пока неизвестно.

Видео дня

Беспокойной ночью оказалась и Ростовская область. Губернатор Юрий Слюсар сообщил о более чем 50 якобы сбитых дронах над Ростовом, Батайском, Таганрогом и пятью районами области. Еще около 4:00 о взрывах написала глава Таганрога Светлана Камбулова. Она призвала горожан "не паниковать и сохранять спокойствие", а также "не подходить к окнам и уходить в помещения".

Еще более высокую цифру объявило Министерство обороны РФ. Там утверждают, что с 20:00 17 сентября до 8:00 18 сентября по московскому времени российская ПВО якобы перехватила 629 украинских беспилотников самолетного типа. По версии ведомства, дроны фиксировались над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей и оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Сами жители в соцсетях жаловались, что не слышали сирен, и массово публиковали кадры вспышек, пожаров и дыма. Telegram-канал Exilenova+ сообщил о возгорании в промзоне вблизи таганрогского порта и ударе по авиабазе в Ростове. Эти данные еще требуют подтверждения.

Напомним, военные Сил обороны показали, как их FPV-дрон беспрепятственно кружил над Белгородом, в 30 км от границы. Видео полета бойцы озвучили голосом беглеца Януковича, который обещал, что "город может спать спокойно" и что "все будет хорошо". Какие важные объекты попали в объектив дрона, на который российская ПВО так и не отреагировала?

Также сообщалось, что, по прогнозам экспертов, в ближайшее время в России массово появятся дроны со скоростью до 750 км/ч. Журналист Денис Попович убежден, что к такой угрозе следует готовиться уже сейчас, и объясняет, какие решения Украине следует разработать и внедрить.