Не помешала ни одна система ПВО: дрон ВСУ пролетел над центром Белгорода (видео)

Над головами жителей Белгорода, в 30 км от границы, беспрепятственно летал FPV-дрон Сил обороны, рассказали военные. Бойцы опубликовали видео полета и озвучили его голосом беглого президента Януковича, который уверял, что "город может спать спокойно" и что "все будет хорошо". Какие важные объекты зафиксировал FPV, которому никак не помешали системы противовоздушной обороны??

Кадры с пролетом дрона над Белгородом появились 16 сентября в Telegram-канале подразделения "Гострі картузи" — группы в составе отдельного отряда специального назначения ЦСП "Омега" Национальной гвардии Украины. Бойцы написали, что таким образом они как бы побывали за границей, которая для них недоступна из-за отсутствия отпуска. Дата записи не указывается, но намекают, что это произошло осенью. Также уточняется, что запись делали с помощью обычного FPV-дрона.

Бойцы "Гострих картузів" опубликовали почти двухминутное видео полета над Белгородом, сопроводив его "попурри" из фраз Януковича.

"Это же просто мечта — теплым осенним вечером промчаться через весь этот огромный город, избегая пробок, и добраться прямо до аэропорта. Белгород как на ладони…" — написали военные, поблагодарив компании, которые "предоставили самые качественные авиаперевозки для этого турне и за безвизовый режим".

Видео дня

На видео виден примерный маршрут, по которому двигался FPV-дрон "Гострих картузів". Под камерой "проплыл" стадион "Салют", проспект Богдана Хмельницкого (пересекающий Белгород с юга на север), Народный бульвар, ТРЦ "Рио" и, наконец, — международный аэропорт им. В.Г. Шухова. На последних секундах записи — здание аэропорта, пассажирский самолет на стоянке и взлетная полоса, которую осмотрели от начала до последнего метра. Если обозначить ориентировочную траекторию украинского дрона, то видно, что на видео он пролетел около 4-6 км над городом (по прямой, но заметим, что не все кадры показали в сети).

Дроны ВСУ — траектория полета украинского FPV над Белгородом осенью 2026 года Фото: Google Maps

Авторы видео не уточнили, какой именно FPV-дрон Сил обороны беспрепятственно пролетел над Белгородом. Что касается его характеристик, то можно сказать, что он не имел оптоволокна и пролетел около 30 км от украинской границы до областного центра РФ, "плюс" около 10 км по городу, и при этом ему никак не помешали средства ПВО, а заряда батарей хватило на выполнение миссии.

Дроны ВСУ — подробности

Отметим, что в 2026 году дроны ВСУ уже залетали далеко от линии фронта и показывали во всех деталях города, оккупированные российской армией. Например, в июне появились кадры полета над Донецком. На видео запечатлели центральные улицы оккупированного города, при этом не было заметно никаких действий со стороны ПВО ВС РФ. После этого был совершен налет на координационный центр ФСБ РФ, который разместился в многоэтажном здании. Еще один аналогичный случай — пролет над Мариуполем. Кадры опубликовали бойцы бригады "Азов": они напомнили, что возвращаются в город, оккупированный россиянами.

Напоминаем, что в августе издание Forbes рассказало об уникальном бое ВСУ, в ходе которого были задействованы FPV-дроны, беспилотники других типов и НРК.