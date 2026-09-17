Не завадила жодна ППО: дрон ЗСУ пролетів над центром Бєлгорода (відео)

Над головами жителів Бєлгорода, за 30 км від кордону, безперешкодно літав FPV-дрон Сил оборони, розповіли військові. Бійці опублікували відео польоту та озвучили його голосом президента-втікача Януковича, який запевняв, що "місто може спати спокійно" і що "все буде гаразд". Які важливі об'єкти зафіксував FPV, якому ніяк не завадили системи протиповітряної оборони?

Кадри з прольотом дрона над Бєлгородом з'явились 16 вересня у Telegram-каналі підрозділу "Гострі картузи" — групи у складі окремого загону спеціального призначення ЦСП "Омега" Національної гвардії України. Бійці написали, що таким чином вони начебто побували за кордоном, який для них недоступний через відсутність відпустки. Дата запису не вказується, але натякають, що це сталось восени. Також уточнюється, що запис робили зі звичайного FPV-дрона.

Бійці "Гострих картузів" опублікували майже двохвилинне відео польоту над Бєлгородом, прокоментувавши його "попурі" з фраз Януковича.

"Це ж просто мрія — теплим осіннім вечором, промайнути через все величезне місто, уникаючи заторів і завітати прямо до аеропорту. Белґород как на ладоне…" — написали військові, подякувавши компаніям, які "надали найякісніші авіалінії для цього турне та за безвізовий режим".

Видео дня

На відео бачимо орієнтовний маршрут, яким рухався FPV-дрон "Гострих картузів". Під камерою "проплив" стадіон "Салют", проспект Богдана Хмельницького (прорізає Бєлгород з півдня на північ), Народний Бульвар, ТРЦ "Рио" і нарешті — міжнародний аеропорт ім. В.Г. Шухова. На останніх секундах запису — будівля аеропорту, пасажирський літак на майданчику та злітна смуга, яку оглянули від початку до останнього метра. Якщо позначити орієнтовну траєкторію українського дрона, то бачимо, що на відео він пролетів близько 4-6 км над містом (по прямій, але зауважмо, що не усі кадри показали у мережі).

Дрони ЗСУ — траєкторія українського FPV над Бєлгородом восени 2026 року Фото: Google Maps

Автори відео не уточнили, який саме FPV-дрон Сил оборони безперешкодно пролетів над Бєлгородом. Щодо його характеристик, то можна сказати, що він не мав оптоволокна та пролетів близько 30 км від українського кордону до обласного центру РФ, "плюс" близько 10 км по місту, і при цьому йому ніяк не завадили засоби ППО й вистачило заряду батарей на виконання місії.

Дрони ЗСУ — деталі

Зазначимо, у 2026 році дрони ЗСУ вже залітали далеко від лінії фронту та показували в усіх деталях міста, окуповані російською армією. Наприклад, у червні з'явились кадри польоту над Донецьком. На відео фігурували центральні вулиці окупованого міста і також не було помітно жодної протидії ППО ЗС РФ. Після цього стався приліт у координаційний центр ФСБ РФ, який облаштувався у багатоповерхівці. Інший аналогічний випадок — проліт над Маріуполем. Кадри опублікували бійці бригади "Азов": нагадали, що вони повертаються у місто, окуповане росіянами.

Нагадуємо, у серпні медіа Forbes розповіло про унікальний бій ЗСУ, у якому використали FPV-дрони, безпілотники інших типів та НРК.