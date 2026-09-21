Глухий кут у переговорах: що Пєсков сказав про майбутнє тристороннього діалогу

У Кремлі досі сподіваються відновити тристоронні переговори щодо війни в Україні. Проте речник Путіна Дмитро Пєсков визнав, що жодних зрушень у цьому питанні зараз немає.

Москва розраховує повернутися до тристоронніх переговорів щодо України, однак наразі жодного просування в цьому напрямку не спостерігається. Таку заяву зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Про це повідомляє ТАСС.

За словами Пєскова, Кремль не полишає надії знову сісти за стіл у тристоронньому форматі, щоб урегулювати ситуацію. Він висловив сподівання, що переговори таки вдасться відновити, а Росія зробить ще одну спробу досягти своїх цілей мирним шляхом.

"Ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться відновити тристоронні переговори. І ми зробимо ще одну спробу досягти наших цілей мирним шляхом", – наголосив він.

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Водночас речник Путіна не став приховувати, що просування в питанні врегулювання поки немає. Відповідаючи на запитання про перспективи відновлення тристороннього діалогу, він коротко заявив, що жодних зрушень не відбулося.

Раніше повідомлялося, що Київ і Москва таки повернулися до переговорів щодо можливого енергетичного перемир'я. Утім, російський диктатор Володимир Путін не поспішає погоджуватися на таку угоду до початку зими.

Також Канада обговорює можливість долучитися до кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро. Ця ініціатива має не лише посилити підтримку Києва, а й допомогти Оттаві зміцнити зв'язки з Європою на тлі загострення торговельних відносин зі США.