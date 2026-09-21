В Кремле по-прежнему надеются возобновить трехсторонние переговоры по поводу войны в Украине. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что каких-либо сдвигов в этом вопросе пока нет.

Москва рассчитывает вернуться к трехсторонним переговорам по Украине, однако пока никакого прогресса в этом направлении не наблюдается. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль не теряет надежды вновь сесть за стол переговоров в трехстороннем формате, чтобы урегулировать ситуацию. Он выразил надежду, что переговоры всё-таки удастся возобновить, а Россия предпримет ещё одну попытку достичь своих целей мирным путем.

"Мы надеемся, что нам всё-таки удастся возобновить трёхсторонние переговоры. И мы предпримем ещё одну попытку достичь наших целей мирным путём", — подчеркнул он.

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В то же время пресс-секретарь Путина не стал скрывать, что прогресса в вопросе урегулирования пока нет. Отвечая на вопрос о перспективах возобновления трехстороннего диалога, он кратко заявил, что никаких сдвигов не произошло.

Ранее сообщалось, что Киев и Москва всё-таки возобновили переговоры о возможном энергетическом перемирии. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин не спешит соглашаться на такое соглашение до начала зимы.

Кроме того, Канада обсуждает возможность присоединиться к кредиту ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро. Эта инициатива призвана не только усилить поддержку Киева, но и помочь Оттаве укрепить связи с Европой на фоне обострения торговых отношений с США.