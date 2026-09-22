Нові контракти в Силах оборони: де дозволено службу з медичними обмеженнями

Військовослужбовці, яких ВЛК визнала придатними лише до служби у визначених частинах і підрозділах, можуть укладати нові мотиваційні контракти на загальних підставах.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Там зазначили, що медичні обмеження не позбавляють військових можливості укласти новий контракт, однак посада та характер служби мають відповідати висновку ВЛК.

Військові з такими обмеженнями можуть служити у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і підрозділах, навчальних центрах, медичних установах. Також йдеться про підрозділи логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Ці правила стосуються військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Зокрема, мобілізованих, резервістів та осіб офіцерського складу, призваних на військову службу.

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Для укладення контракту необхідний висновок ВЛК про придатність до служби за контрактом відповідного складу — рядового, сержантського або офіцерського. Перелік документів та порядок укладення контракту визначені Інструкцією, затвердженою наказом Міноборони №170 від 10 квітня 2009 року.

Детальні роз’яснення щодо укладення нових контрактів та можливості призначення військових із медичними обмеженнями на бойові посади Міноборони опублікувало в рубриці “Пояснюємо”. З питань нових контрактів працює гаряча лінія відомства за номером 1519.

Зазначимо, 30 серпня новий міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з журналістами. Під час розмови, зокрема, йшлося про посилення мобілізації. За словами Хмари, під час мобілізації планують застосувати нову «логіку», яка враховуватиме наявне озброєння та командний склад.

Раніше командир батальйону “Вовки да Вінчі” розповів про своє бачення того, як має проходити мобілізація, щоб російські війська не просунулися до Хмельницького.