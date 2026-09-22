Новые контракты в Силах обороны: где разрешена служба с медицинскими ограничениями

Военнослужащие, которых ВЛК признала годными к службе только в определенных частях и подразделениях, могут заключать новые мотивационные контракты на общих основаниях.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Там отметили, что медицинские ограничения не лишают военнослужащих возможности заключить новый контракт, однако должность и характер службы должны соответствовать заключению ВЛК.

Военнослужащие с такими ограничениями могут служить в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях и подразделениях, учебных центрах, медицинских учреждениях. Речь также идет о подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Эти правила касаются военнослужащих рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. В частности, мобилизованных, резервистов и лиц офицерского состава, призванных на военную службу.

Видео дня

Для заключения контракта необходимо заключение ВЛК о пригодности к службе по контракту соответствующего состава — рядового, сержантского или офицерского. Перечень документов и порядок заключения контракта определены Инструкцией, утвержденной приказом Минобороны № 170 от 10 апреля 2009 года.

Подробные разъяснения относительно заключения новых контрактов и возможности назначения военнослужащих с медицинскими ограничениями на боевые должности Минобороны опубликовало в рубрике "Объясняем". По вопросам новых контрактов работает горячая линия ведомства по номеру 1519.

Отметим, что 30 августа новый министр обороны Евгений Хмара встретился с журналистами. В ходе беседы, в частности, речь шла об усилении мобилизации. По словам Хмары, во время мобилизации планируется применить новую "логику", которая будет учитывать имеющееся вооружение и командный состав.

Ранее командир батальона "Волки да Винчи" рассказал о своём видении того, как должна проходить мобилизация, чтобы российские войска не продвинулись к Хмельницкому.