Дрони для ЗСУ можуть закінчитися взимку: Зеленський назвав критичні місяці

Україна може зіткнутися із серйозними проблемами з дронами у січні та лютому, якщо не замовити й не оплатити їх у жовтні та листопаді. Президент Володимир Зеленський наголосив, що частину коштів на оборону потрібно спрямувати на потреби майбутніх місяців.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає видання Новини.LIVE.

За словами президента, із $27 млрд, яких бракує оборонному бюджету та про які його запитували журналісти, значна частина необхідна для закупівлі дронів, ракет і грошового забезпечення військовослужбовців. Приблизно третина цієї суми, за словами Зеленського, може бути потрібна на дрони на січень, лютий і березень.

"І якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий, передусім", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що загальна сума оборонних витрат включає дрони, ракети та забезпечення військових. Водночас він не уточнив, як саме кошти розподілятимуть між цими напрямами.

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Президент також повідомив, що питання фінансування обговорювали з Європейським Союзом, президенткою Європейської комісії та Міжнародним валютним фондом.

Окремо Зеленський закликав прискорити другий транш із $90 млрд.

"Я дуже прошу наблизити другий транш з 90 млрд", — заявив він.

Водночас президент уточнив, що МВФ не займається питаннями військового забезпечення та дронів. За його словами, з фондом обговорювали інші питання.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери ЄС погодили кредитну програму на 90 млрд євро для фінансової підтримки України у 2026–2027 роках. У лютому 2026 року пакет схвалив Європейський парламент.

Раніше Фокус писав, що ухвалення допомоги певний час блокувала Угорщина через суперечки щодо транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Після завершення ремонту української ділянки нафтопроводу та відновлення поставок нафти до Словаччини Рада ЄС остаточно затвердила кредитну програму, а також новий пакет санкцій проти Росії.