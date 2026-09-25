Дроны для ВСУ могут закончиться зимой: Зеленский назвал критические месяцы

Украина может столкнуться с серьезными проблемами с дронами в январе и феврале, если не заказать и не оплатить их в октябре и ноябре. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что часть средств на оборону необходимо направить на нужды предстоящих месяцев.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами, сообщает издание "Новости.LIVE".

По словам президента, из 27 млрд долларов, которых не хватает в оборонном бюджете и о которых его спрашивали журналисты, значительная часть необходима для закупки дронов, ракет и денежного обеспечения военнослужащих. Примерно треть этой суммы, по словам Зеленского, может понадобиться на дроны в январе, феврале и марте.

"И если мы не закажем их и не оплатим в октябре и ноябре, у нас возникнут серьезные проблемы, прежде всего, в январе и феврале", — сказал президент.

Зеленский отметил, что общая сумма оборонных расходов включает дроны, ракеты и обеспечение военных. При этом он не уточнил, как именно средства будут распределяться между этими направлениями.

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Президент также сообщил, что вопрос о финансировании обсуждался с Европейским союзом, председателем Европейской комиссии и Международным валютным фондом.

Кроме того, Зеленский призвал ускорить выделение второго транша из 90 млрд долларов.

"Я очень прошу ускорить выделение второго транша из 90 млрд", — заявил он.

В то же время президент уточнил, что МВФ не занимается вопросами военного обеспечения и дронов. По его словам, с фондом обсуждались другие вопросы.

Напомним, в конце 2025 года лидеры ЕС согласовали кредитную программу на 90 млрд евро для финансовой поддержки Украины в 2026–2027 годах. В феврале 2026 года этот пакет одобрил Европейский парламент.

Ранее "Фокус" сообщал, что Венгрия некоторое время блокировала принятие решения о предоставлении помощи из-за споров по поводу транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". После завершения ремонта украинского участка нефтепровода и возобновления поставок нефти в Словакию Совет ЕС окончательно утвердил кредитную программу, а также новый пакет санкций против России.