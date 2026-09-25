Новий заступник Хмари здивував біографією: шлях від "Розсміши коміка" до Міноборони (відео)

Новим заступником міністра оборони з цифровізації став майор Олексій Рева, який пройшов шлях від переможця гумористичного шоу "Розсміши коміка" та бійця 47-ї бригади до розробника застосунку "Армія+".

Новим заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став майор Олексій Рева. Про кадрове рішення Міністерство оборони повідомило 24 вересня. На новій посаді Рева відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони.

За даними Міністерства оборони, уряд ухвалив рішення про призначення 23 вересня 2026 року.

Що буде в зоні відповідальності Реви

На новій посаді 35-річний військовослужбовець опікуватиметься цифровим розвитком, цифровими трансформаціями та впровадженням нових технологій у силах оборони.

"Головна мета — зробити цифрові сервіси зручними, прозорими та ефективними для кожного українського захисника", — зазначили у Міноборони щодо пріоритетів напрямку Олексія Реви.

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Серед головних напрямів його роботи тепер будуть "Армія+", "Резерв+", бойова система DELTA та цифровізація інших процесів у війську. Міноборони також планує об'єднувати наявні цифрові інструменти в єдину екосистему.

"Цифрові інструменти – важливий елемент підвищення ефективності Сил оборони. Вони скорочують час на ухвалення рішень і дають військовим оперативний доступ до точної та актуальної інформації", — заявили в Міноборони.

Варто зазначити, що до цього призначення Олексій Рева вже працював у сфері військово-цифрових розробок. Він брав участь у створенні таких ключових застосунків та систем для ЗСУ, як "Армія+", "Резерв+" та електронної системи обліку військовослужбовців "Імпульс", а також керував кількома профільними проєктними командами.

Від гумористичних шоу до служби в ЗСУ

До повномасштабного вторгнення Росії Рева був відомий як учасник гумористичних проєктів. Разом із братом-близнюком Ігорем він виступав у "Розсміши коміка" та "Лізі сміху", а також працював актором і сценаристом студії "Мамахохотала".

У 2015 році Олексій та Ігор Реви перемогли в "Розсміши коміка". Ще раніше, у 2012 році, брати як дует "Неродственники" брали участь у шоу та виграли 10 тисяч гривень.

Після початку повномасштабного вторгнення Олексій Рева залишив цивільну діяльність і долучився до Збройних сил України. За даними Суспільного, 25 лютого 2022 року він разом із братом пішов служити. Спочатку вони були офіцерами запасу та працювали у секторі мобілізаційно-оборонної роботи Полтавського обласного ТЦК та СП.

Згодом Олексій Рева служив у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура". За офіційною біографією Міноборони, він пройшов у Німеччині навчання за програмою MDMP та брав участь у бойових і спеціальних завданнях під час контрнаступу 2023 року на Оріхівському напрямку.

Після служби в бригаді Рева перейшов до ІТ-команди Міноборони. Там він близько двох років працював над цифровими продуктами. Також, за даними офіційної біографії, проходив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони та Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

До призначення в Міноборони Рева очолював кафедру військової підготовки Національного університету "Київський авіаційний інститут".

Освіта та родина

Олексій Рева народився 22 березня 1991 року в Полтаві. У 2013 році закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю "Фінанси і кредит". Військову освіту він здобув у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Рева має брата-близнюка Ігоря Реву. Вони разом займалися гумором, виступали на телебаченні, а після початку повномасштабної війни обоє долучилися до ЗСУ. Ігор Рева з 2026 року працює в державній сфері та обіймає посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Брати-близнюки Олексій і Ігор Реви Фото: Facebook

Скандали та публічні обговорення

Прямих корупційних чи кримінальних скандалів за участю Олексія Реви у відкритих джерелах немає. Основна хвиля обговорень у мережі виникла через його минуле в шоубізнесі та гумористичних проєктах.

Частина користувачів соцмереж скептично сприйняла призначення через його досвід роботи в гуморі. Водночас у військовому середовищі та IT-спільноті наголошують на реальному бойовому шляху Реви від початку повномасштабної війни, його досвіді в ГУР та безпосередній участі у розробці вже працюючих цифрових продуктів для армії.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара пропонує змінити підхід до мобілізації, зробивши акцент не на кількості військових, а на ефективному використанні людського ресурсу. За його концепцією, командири мають відповідати за військовослужбовця від рекрутингу та підготовки до виконання бойових завдань.

Також ми писали, що Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для систем Patriot за участю партнерів і коштом позики ЄС. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав союзників до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення, щоб посилити українську ППО та протидіяти російським балістичним ракетам.