Новый заместитель Хмары удивил своей биографией: путь от "Рассмеши комика" до Минобороны (видео)

Новым заместителем министра обороны по цифровизации стал майор Алексей Рева, который прошел путь от победителя юмористического шоу "Рассмеши комика" и бойца 47-й бригады до разработчика приложения "Армия+".

Новым заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации стал майор Алексей Рева. О кадровом решении Министерство обороны сообщило 24 сентября. На новой должности Рева будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов для Сил обороны.

По данным Министерства обороны, правительство приняло решение о назначении 23 сентября 2026 года.

Что будет в зоне ответственности Ревы

На новой должности 35-летний военнослужащий будет курировать вопросы цифрового развития, цифровой трансформации и внедрения новых технологий в силах обороны.

"Главная цель — сделать цифровые сервисы удобными, прозрачными и эффективными для каждого украинского защитника", — отметили в Минобороны, говоря о приоритетах направления, возглавляемого Алексеем Ревой.

Видео дня

Среди основных направлений его работы теперь будут "Армия+", "Резерв+", боевая система DELTA и цифровизация других процессов в армии. Минобороны также планирует объединить имеющиеся цифровые инструменты в единую экосистему.

"Цифровые инструменты — важный элемент повышения эффективности Сил обороны. Они сокращают время принятия решений и обеспечивают военным оперативный доступ к точной и актуальной информации", — заявили в Минобороны.

Стоит отметить, что до этого назначения Алексей Рева уже работал в сфере военно-цифровых разработок. Он принимал участие в создании таких ключевых приложений и систем для ВСУ, как "Армия+", "Резерв+" и электронной системы учета военнослужащих "Импульс", а также руководил несколькими профильными проектными командами.

От юмористических шоу до службы в ВСУ

До полномасштабного вторжения России Рева был известен как участник юмористических проектов. Вместе со своим братом-близнецом Игорем он выступал в шоу "Рассмеши комика" и "Лиге смеха", а также работал актёром и сценаристом студии "Мамахохотала".

В 2015 году Алексей и Игорь Ревы победили в шоу "Рассмеши комика". Еще раньше, в 2012 году, братья в составе дуэта "Неродственники" участвовали в шоу и выиграли 10 тысяч гривен.

После начала полномасштабного вторжения Алексей Рева оставил гражданскую деятельность и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. По данным "Суспильного", 25 февраля 2022 года он вместе с братом пошёл служить. Сначала они были офицерами запаса и работали в секторе мобилизационно-оборонной работы Полтавского областного ТЦК и СП.

Впоследствии Алексей Рева служил в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Согласно официальной биографии Минобороны, он прошел в Германии обучение по программе MDMP и участвовал в боевых и специальных заданиях во время контрнаступления 2023 года на Ореховском направлении.

После службы в бригаде Рева перешел в ИТ-команду Минобороны. Там он около двух лет работал над цифровыми продуктами. Кроме того, согласно официальной биографии, он проходил службу в Главном управлении разведки Минобороны и Командовании Сухопутных войск ВСУ.

До назначения в Минобороны Рева возглавлял кафедру военной подготовки Национального университета "Киевский авиационный институт".

Образование и семья

Алексей Рева родился 22 марта 1991 года в Полтаве. В 2013 году окончил Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка по специальности "Финансы и кредит". Военное образование он получил в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

У Ревы есть брат-близнец Игорь Рева. Они вместе занимались юмором, выступали на телевидении, а после начала полномасштабной войны оба вступили в ряды ВСУ. Игорь Рева с 2026 года работает в государственной сфере и занимает должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Братья-близнецы Алексей и Игорь Ревы Фото: Facebook

Скандалы и публичные дискуссии

В открытых источниках нет сведений о прямых коррупционных или криминальных скандалах с участием Алексея Ревы. Основная волна обсуждений в сети возникла из-за его прошлого в шоу-бизнесе и юмористических проектах.

Часть пользователей социальных сетей скептически отнеслась к этому назначению из-за его опыта работы в сфере юмора. В то же время в военной среде и IT-сообществе отмечают реальный боевой путь Ревы с начала полномасштабной войны, его опыт работы в ГУР и непосредственное участие в разработке уже действующих цифровых продуктов для армии.

Напомним, министр обороны Евгений Хмара предлагает изменить подход к мобилизации, сделав акцент не на количестве военнослужащих, а на эффективном использовании человеческих ресурсов. Согласно его концепции, командиры должны нести ответственность за военнослужащего на всех этапах — от набора и подготовки до выполнения боевых задач.

Также мы писали, что Украина заключает контракты на поставку около 1000 ракет для систем Patriot при участии партнеров и за счет кредита ЕС. Министр обороны Евгений Хмара призвал союзников до ноября принять необходимые финансовые решения, чтобы укрепить украинскую ПВО и противостоять российским баллистическим ракетам.