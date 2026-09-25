Вимушене рішення: у Fozzy Group розпочалися скорочення персоналу після російських ударів

Через численні удари ЗС РФ по складах і логістичних центрах український бізнес змушений вдаватися до непопулярних заходів. Серед компаній, які у зв’язку з російською агресією змушені переглянути кадрову політику, опинилася й Fozzy Group.

З 1 листопада компанія змушена звільнити частину співробітників з холдингу, мережі "Сільпо" та логістичного підрозділу. Раніше звільнення вже відбулися в MAUDAU та IT-командах TemaBit Fozzy Group і E-commerce&Ecosystem. Відповідну заяву оприлюднено в соціальних мережах Fozzy Group.

У ньому йдеться про те, що це — вимушене рішення, пов’язане з тим, що війна дедалі сильніше впливає на роботу компанії:

"Лише з 1 серпня по 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 наших об’єктів — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності. Ми втратили частину інфраструктури та товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало набагато складніше й дорожче. За цих умов нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми призупиняємо, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення".

Видео дня

Водночас Fozzy Group не припиняє свою діяльність. Навпаки: відкриває нові магазини, відновлює пошкоджені об’єкти та перебудовує логістику. Оскільки для цієї роботи потрібні люди, компанія продовжує наймати працівників у супермаркети, склади та на виробничі підприємства по всій Україні.

"Найскладніше в цих змінах — прощатися з людьми. З колегами, які роками працюють разом з нами, створюють проєкти та розвивають бізнес. Зробимо все можливе, щоб підтримати їх у цей період і допомогти знайти нову роботу за допомогою резюме, рекомендацій та пошуку вакансій", — наголосила адміністрація, подякувавши за підтримку всім, з ким разом компанія проходить через ці нелегкі часи.

Горять розподільчі центри Fozzy Group Фото: FOZZY Cash&Carry

5 серпня український бізнес зазнав одного з наймасштабніших ударів російських терористів, і тоді постраждали логістичні центри, склади та виробничі об’єкти NOVUS, "Нової пошти", ROZETKA, "Епіцентру", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Україна та інших компаній.

Напередодні, 24 вересня, країна-агресор завдала удару по низці підприємств і складів, зокрема знищивши "ТК — Домашній текстиль", відділення "Нової пошти" та виробничі потужності ювелірної компанії.

Сьогодні під ударом опинилися склади в Київській області, зокрема склад із продуктами американської компанії McDonald’s.