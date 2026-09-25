Вынужденное решение: в Fozzy Group начались сокращения персонала после российских ударов

Из-за многочисленных ударов ВС РФ по складам и логистическим центрам украинский бизнес вынужден идти на непопулярные меры. В числе компаний, которые в связи с российской агрессией вынуждены пересмотреть кадровую политику, оказалась и Fozzy Group.

С 1 ноября компания вынуждена уволить часть сотрудников из холдинга, сети "Сільпо" и логистики. Ранее увольнения уже прошли в в MAUDAU и IT-командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce&Ecosystem. Соответствующее заявление обнародовано в соцсетях Fozzy Group.

В нем говорится, что это — вынужденное решение, связанное с тем, что война все больше влияет на работу компании:

"Только с 1 августа по 25 сентября россияне уничтожили и повредили более 20 наших объектов — распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности. Мы потеряли часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало гораздо сложнее и дороже. В этих условиях нам приходится пересматривать, на чем сосредотачиваться силы и ресурсы. Часть проектов и задач мы ставим на паузу, от части отказываемся, другим ищем новые решения".

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Вместе с тем Fozzy Group не прекращает работу. А наоборот: открывает новые магазины, восстанавливает поврежденные объекты и перестраивает логистику. Поскольку для этой работы нужны люди, компания продолжает найм работников в супермаркеты, склады и производства по всей Украине.

"Самое сложное в этих переменах – прощаться с людьми. С коллегами, годами работающими вместе с нами, создают проекты и развивают бизнес. Сделаем все возможное, чтобы поддержать их в этот период и помочь найти новую работу с резюме, рекомендациями и поиском открытых позиций", — подчеркнула администрация, поблагодарив за поддержку всех, с кем вместе компания проходит через эти нелегкие времена.

Горят распределительные центры Fozzy Group Фото: FOZZY Cash&Carry

5 августа украинский бизнес перенес один из самых масштабных ударов российских террористов, и тогда такой оказались логистические центры, склады и производственные объекты NOVUS, "Новой почты", ROZETKA, "Эпицентра", Fozzy Group, INTERTOP, PUMA, Toyota Украина и других компаний.

Накануне, 24 сентября, страна-агрессор ударила по ряду предприятий и складов, в том числе уничтожив "ТК- Домашний Текстиль", отделение "Новой почты" и производство ювелирной компании.

Сегодня под ударом оказались склады в Киевской области, в том числе склад с продуктами американской компании McDonald’s.