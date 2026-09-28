300 тисяч мобілізованих за три місяці: Мадяр розкрив головну мету Путіна

До кінця 2026 року Росія може відправити на фронт близько 300 тисяч мобілізованих, щоб спробувати захопити решту Донбасу. Про це заявив командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Найближчими місяцями на фронт прибуде близько 300 тисяч мобілізованих росіян. Їхньою головною метою стане спроба окупувати решту території Донбасу, заявив командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, втрати ворога стрімко зростають: від серпня підрозділ фіксує їх збільшення на 25%. Саме тому Володимир Путін незабаром розпочне нову хвилю мобілізації, аби вийти з нинішнього глухого кута.

Мадяр прогнозує, що Кремль проведе призов поспіхом, не готуючи мобілізаційний ресурс належним чином. Адже після виборів Путін нарешті зможе дістатися до тієї частини населення, яку взагалі не питатимуть, хоче вона воювати чи ні.

Видео дня

Командир нагадав, що нині на фронті переважно воюють призовники та контрактники, які йдуть за гроші.

Мобілізація, за його словами, вже запущена в прихованому вигляді, а невдовзі набуде легального статусу. Тоді Путін нею скористається, адже жодних перешкод для його агресивних дій не залишиться. Почнеться примусове завантаження у вагони непідготовлених мобілізованих чоловіків, яких відправлять до України гинути.

Уже з наступного місяця на ворожій смузі очікується значне збільшення живої сили. Мадяр наголосив, що лише до кінця 2026 року, тобто за жовтень, листопад і грудень, ідеться приблизно про 300 тисяч осіб. Саме стільки людей Путін здатен мобілізувати, спорядити й фактично без підготовки направити на фронт.

Він визнав, що для українських військових це стане випробуванням, а не легкою прогулянкою. Приріст кількості росіян на полі бою відчувався вже у вересні. Командир СБС підсумував, що Путін відправить своїх кріпаків на передову, і гинути вони будуть ще масовіше, ніж зараз.

Нагадаємо, чотири роки тому російська мобілізація запам'яталася хаосом, "чмобіками" без нормального спорядження та сотнями тисяч чоловіків, які тікали за кордон. У 2026 році ця машина виглядає інакше: Кремль цифровізував облік, налагодив контрактний конвеєр, платить мільйони за новобранців і дедалі частіше вдається до примусу. Питання лише в тому, чи здатна Росія реально знайти, навчити й відправити на фронт ще 300-600 тисяч людей.

Також колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що навіть нова мобілізація навряд чи допоможе Путіну досягти воєнних цілей.