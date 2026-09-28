300 тысяч мобилизованных за три месяца: Мадяр раскрыл главную цель Путина

К концу 2026 года Россия может отправить на фронт около 300 тысяч мобилизованных, чтобы попытаться захватить оставшуюся часть Донбасса. Об этом заявил командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

В ближайшие месяцы на фронт прибудут около 300 тысяч мобилизованных россиян. Их главной целью станет попытка оккупировать оставшуюся часть территории Донбасса, заявил командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в интервью The Telegraph.

По его словам, потери противника стремительно растут: с августа подразделение фиксирует их рост на 25 %. Именно поэтому Владимир Путин в ближайшее время начнёт новую волну мобилизации, чтобы выйти из нынешнего тупика.

Мадяр прогнозирует, что Кремль проведет призыв в спешке, не подготовив мобилизационный ресурс должным образом. Ведь после выборов Путин наконец сможет обратиться к той части населения, которую вообще не будут спрашивать, хочет она воевать или нет.

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Командир напомнил, что сейчас на фронте в основном воюют призывники и контрактники, которые идут за деньги.

По его словам, мобилизация уже началась в скрытой форме, а в скором времени приобретёт легальный статус. Тогда Путин воспользуется ею, ведь никаких препятствий для его агрессивных действий не останется. Начнётся принудительная погрузка в вагоны неподготовленных мобилизованных мужчин, которых отправят в Украину на верную гибель.

Уже со следующего месяца на вражеской территории ожидается значительное увеличение численности личного состава. Мадяр подчеркнул, что только до конца 2026 года, то есть за октябрь, ноябрь и декабрь, речь идет примерно о 300 тысячах человек. Именно столько людей Путин способен мобилизовать, снарядить и фактически без подготовки направить на фронт.

Он признал, что для украинских военных это станет испытанием, а не легкой прогулкой. Увеличение числа россиян на поле боя ощущалось уже в сентябре. Командир СБС подытожил, что Путин отправит своих крепостных на передовую, и гибнуть они будут ещё массовее, чем сейчас.

Напомним, четыре года назад российская мобилизация запомнилась хаосом, "чмобиками" без нормального снаряжения и сотнями тысяч мужчин, бежавших за границу. В 2026 году эта машина выглядит иначе: Кремль перевёл учет на цифровые технологии, наладил контрактный конвейер, платит миллионы за новобранцев и всё чаще прибегает к принуждению. Вопрос лишь в том, способна ли Россия реально найти, обучить и отправить на фронт ещё 300–600 тысяч человек.

Кроме того, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что даже новая мобилизация вряд ли поможет Путину достичь военных целей.