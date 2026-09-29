Понад 40 км сушею та водою: ЗСУ вперше дали роботу-амфібії бойове завдання

Військові однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ вперше виконали логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки. Робот подолав понад 40 км сушею та водою і доставив на позиції провізію та боєкомплект.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що амфібійний НРК може долати річки, канали та заболочені ділянки, які ускладнюють роботу звичайних наземних роботизованих комплексів.

На суші робот зберігає високу прохідність, а за кілька секунд може перейти на воду та продовжити рух. Це дає змогу одному комплексу долати різні типи рельєфу під час логістичних місій.

Перед використанням на фронті комплекс кілька місяців доопрацьовували разом із військовими. Розробники враховували реальні завдання, досвід застосування та особливості фронтового рельєфу.

Кластер оборонних інновацій Brave1 надав грантову підтримку для доведення комплексу до практичного застосування. У червні 2026 року в оновленій грантовій програмі Brave1 також запустили окремий напрям “НРК-амфібії”.

Видео дня

НРК-амфібія доставив на позиції провізію та боєкомплект Фото: Міноборони України

Де ще можуть використовувати НРК-амфібії

Амфібійні наземні роботизовані комплекси створюють для роботи там, де звичайній наземній техніці складно пересуватися. Йдеться про річки, озера, болота та інші водні перешкоди. Після подолання водної ділянки такий робот може продовжити рух сушею без втрати мобільності.

Окремий напрям для НРК — логістика. Такі платформи можуть використовуватися для доставки боєприпасів, медикаментів та обладнання. Також розглядається їхнє застосування для евакуації поранених, мінування, розмінування та виконання інженерних завдань.

Ще одна цікава особливість сучасних НРК — розвиток автономності. Brave1 серед перспективних технологій називає системи, які дозволяють роботам виконувати завдання без постійної участі оператора, зокрема повертатися на базу або продовжувати рух у заданому напрямку після втрати зв'язку.

В Україні розвивають окремий напрям амфібійних роботів

Brave1 включив НРК-амфібії до пріоритетних напрямів розвитку оборонних технологій. У програмі йдеться саме про дистанційно керовані платформи, здатні працювати і на суші, і на воді.

Загалом кластер розвиває понад 5000 оборонних розробок, серед яких понад 200 виробників наземних роботизованих комплексів. Окремо представлені також виробники водних дронів.

Таким чином, перша логістична місія амфібійного НРК показала практичне застосування технології, яку в Україні вже визначили як окремий напрям розвитку роботизованих систем.

Раніше на озброєнні ЗСУ також помітили фінські бронемашини Sisu GTP 4×4.

Крім того, торік стало відомо про італійський бронетранспортер Puma 6×6, який також зафіксували у Силах оборони України. Водночас уряди України та Італії офіційно не повідомляли про передачу цих бронемашин українським військовим.