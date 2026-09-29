Более 40 км сушей и водой: ВСУ впервые дали роботу-амфибие боевую задачу

Военные одной из отдельных механизированных бригад ВСУ впервые выполнили логистическую миссию на амфибийном наземном роботизированном комплексе украинской разработки. Робот преодолел более 40 км по суше и воде и доставил на позиции провиант и боекомплект.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что амфибийный НРК способен преодолевать реки, каналы и заболоченные участки, которые затрудняют работу обычных наземных роботизированных комплексов.

На суше робот сохраняет высокую проходимость, а через несколько секунд может перейти на воду и продолжить движение. Это позволяет одному комплексу преодолевать различные типы рельефа во время логистических миссий.

Перед использованием на фронте комплекс в течение нескольких месяцев дорабатывали совместно с военными. Разработчики учитывали реальные задачи, опыт применения и особенности фронтового рельефа.

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Кластер оборонных инноваций Brave1 оказал грантовую поддержку для доведения комплекса до практического применения. В июне 2026 года в обновленной грантовой программе Brave1 также запустили отдельное направление "НРК-амфибии".

Амфибийный НРК доставил на позиции провиант и боекомплект Фото: Минобороны Украины

Где ещё могут использоваться НРК-амфибии

Амфибийные наземные роботизированные комплексы создаются для работы в тех местах, где обычной наземной технике сложно передвигаться. Речь идет о реках, озерах, болотах и других водных преградах. После преодоления водного участка такой робот может продолжить движение по суше без потери мобильности.

Отдельное направление для НРК — логистика. Такие платформы могут использоваться для доставки боеприпасов, медикаментов и оборудования. Также рассматривается их применение для эвакуации раненых, минирования, разминирования и выполнения инженерных задач.

Еще одна интересная особенность современных НРК — развитие автономности. Brave1 среди перспективных технологий называет системы, позволяющие роботам выполнять задачи без постоянного участия оператора, в частности возвращаться на базу или продолжать движение в заданном направлении после потери связи.

В Украине развивают отдельное направление в области амфибийных роботов

Brave1 включил НРК-амфибии в число приоритетных направлений развития оборонных технологий. В программе речь идет именно о дистанционно управляемых платформах, способных работать как на суше, так и на воде.

В целом кластер занимается разработкой более 5000 оборонных проектов, среди которых более 200 производителей наземных роботизированных комплексов. Отдельно представлены также производители водных дронов.

Таким образом, первая логистическая миссия амфибийного НРК продемонстрировала практическое применение технологии, которую в Украине уже определили как отдельное направление развития роботизированных систем.

Ранее на вооружении ВСУ также были замечены финские бронемашины Sisu GTP 4×4.

Кроме того, в прошлом году стало известно об итальянском бронетранспортере Puma 6×6, который также был замечен в Силах обороны Украины. При этом правительства Украины и Италии официально не сообщали о передаче этих бронемашин украинским военным.